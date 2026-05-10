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Crucero MV Hondius con más de 140 pasajeros en el puerto de Tenerife

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Crucero MV Hondius con más de 140 pasajeros en el puerto de Tenerife
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📆5/10/2026 7:08 AM
📰Univision
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El crucero MV Hondius ha atracado en el puerto de Tenerife, donde se espera que sus 147 pasajeros desembarquen en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a múltiples naciones. A bordo, tres personas han fallecido y seis han sido evacuados por presentar síntomas sospechosos de hantavirus.

El MV Hondius, con más de 140 pasajeros , ha llegado al puerto de Tenerife . El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coordinarán el desembarco de los pasajeros.

Todos los que desembarquen serán sometidos a un control médico para asegurarse de que no presentan síntomas. Tres personas han fallecido desde el brote, y seis pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus. Las primeras imágenes del crucero entrando a puerto

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