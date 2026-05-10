Crucero MV Hondius con más de 140 pasajeros en el puerto de Tenerife

El crucero MV Hondius ha atracado en el puerto de Tenerife, donde se espera que sus 147 pasajeros desembarquen en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a múltiples naciones. A bordo, tres personas han fallecido y seis han sido evacuados por presentar síntomas sospechosos de hantavirus.

El MV Hondius, con más de 140 pasajeros , ha llegado al puerto de Tenerife . El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coordinarán el desembarco de los pasajeros.

Todos los que desembarquen serán sometidos a un control médico para asegurarse de que no presentan síntomas. Tres personas han fallecido desde el brote, y seis pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus. Las primeras imágenes del crucero entrando a puerto





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