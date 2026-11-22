Conoce la tabla completa de cruces de la Liguilla Apertura 2026 de la Liga MX. Cruz Azul lidera el torneo tras clasificar junto a América, Chivas y Atlas.

La fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha entrado en su etapa definitiva tras el resultado del enfrentamiento entre Pumas y Monterrey. Este partido fue la pieza clave para designar al octavo y último clasificado para la liguilla, cerrando así la identidad de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final. La estructura de los cruces ya está establecida de manera clara, dejando únicamente por resolver la definición del líder del semestre en la jornada siguiente.

Cruces Oficiales de la Liguilla Liga MX

La tabla de cruces de la liguilla ya está configurada con enfrentamientos directos que determinarán los primeros pasos de la postemporada. En la llave inferior, Cruz Azul, ubicado como el primer clasificado, se medirá ante Pachuca, el octavo del orden de clasificación. En la siguiente fila, el equipo de América, que ocupa el segundo lugar, enfrentará a León, que cerró en la séptima posición de la tabla general.

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En la mitad superior de la tabla, Chivas, clasificado en el tercer puesto, se enfrentará a Monterrey, que logró su plaza al obtener el sexto lugar. Finalmente, Atlas, que cerró en la cuarta posición, se enfrentará a Toluca, quien ocupó el quinto lugar. Esta disposición refleja el orden de clasificación y la jerarquía deportiva consolidada durante las dieciséis jornadas del torneo regular.

Liderato y Jornadas Restantes Noviembre

Solo quedan dos partidos por jugarse en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 para definir la cima de la tabla. El domingo 22 de noviembre será la fecha crucial donde se definirá oficialmente el líder del semestre. Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron, y ambos conjuntos disputarán la victoria para buscar el primer lugar, un beneficio crucial para tener ventaja de localía en las rondas eliminatorias.

Es importante destacar que los únicos equipos con capacidad para mover la tabla de posiciones en esta fecha final son Chivas y Cruz Azul. Los últimos cinco puestos ya están matemáticamente definidos y pertenecen a Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca, los cuales ya tienen asegurada su participación en la liguilla sin posibilidad de variar su ranking en las últimas instancias.

Eliminados y Sorpresas de la Temporada

Con la victoria del Monterrey sobre Pumas, diez equipos quedaron oficialmente eliminados del Apertura 2026 y ya inician la preparación para la siguiente temporada, que dará comienzo en enero. La lista de equipos que no logaron el pase a la fase final incluye a Tijuana en la novena posición, Santos en la décima, Pumas en la undécima y Puebla en la duodécima posición.

Continuando con la clasificación de eliminados, Atlético San Luis ocupa la decimotercera posición, Querétaro la decimocuarta y Atlante la decimoquinta. Necaxa cierra en la decimoséptima posición y Juárez en la decimoctava. El equipo que mayor sorpresa generó durante toda la campaña fue Tigres, un conjunto que llevaba más de una década asegurando su participación en la liguilla y que esta vez no logró clasificarse debido a sus resultados deficitarios en las dieciséis jornadas disputadas.

Impacto y Preparación Siguiente Temporada

La salida de equipos históricos como Tigres y Pumas del torneo actual marca un cambio significativo en el panorama competitivo de la Liga MX. Estos clubes ya comienzan a analizar su desempeño y a estructurar sus estrategias para la próxima campaña. La definición de los cruces actuales permite a los ocho clasificados concentrarse exclusivamente en sus preparación táctica y física para los desafíos inmediatos que presenta la liguilla.