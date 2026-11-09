Cruz Azul, América y Chivas pelearán el liderato del Apertura 2026 en la Jornada 17

Solo tres equipos pueden liderar la Liga MX al finalizar la primera etapa. Cruz Azul, América y Chivas enfrentarán partidos decisivos entre el 20 y 22 de noviembre.

El campeonato Apertura 2026 de la Liga MX ha entrado en su recta final con una sola jornada por disputar que definirá a los principales protagonistas de la primera mitad del torneo. En este momento, únicamente tres clubes tienen la posibilidad matemática y competitiva de cerrar el Clausura como líderes absolutos de la tabla general, marcando un escenario de alta tensión para los aficionados.

Cruz Azul, América y Chivas definen la cima

Los tres equipos que se mantienen en la pelea por el liderato pertenecen al grupo tradicional conocido como los "grandes" del fútbol mexicano, identificándose por sus nombres históricos: Cruz Azul, América y Chivas. Cada uno de estos clubes enfrentará desafíos extremadamente dificultosos en la última fecha para lograr su objetivo principal.

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La Máquina encabeza la tabla de posiciones con 32 puntos, manteniendo una ventaja estratégica sobre sus rivales directos. Esta posición privilegiada se consolidó gracias a la victoria obtenida en terreno adverso frente a los Tigres, un resultado que les permitió ampliar su diferencia y controlar el ritmo de la competencia.

Por detrás de Cruz Azul, los Águilas y el Rebaño Sagrado comparten 30 unidades en la clasificación, lo que los mantiene estrechamente vinculados en la lucha por la primera posición. Ambos equipos vieron frustradas sus posibilidades de ganar terreno en la Fecha 16, al registrar empates respectivamente frente a los Pumas y al Club León, partidos que disputaron en calidad de visitantes.

Escenarios necesarios para cada equipo

Para asegurar el liderato, Cruz Azul necesita derrotar a las Chivas en el Estadio Akron durante la última jornada. En el hipotético caso de que el encuentro termine en empate, el equipo azulglutino depende de que el Club América no logre ganar en la cancha de los Tigres, asegurándose así el primer lugar por diferencia de puntos o gol average.

El Club América debe vencer a los Tigres como visitante en la Jornada 17 para tener posibilidades reales de ser líder. Si América gana, dependerá de que Cruz Azul no triunfe frente a Chivas. Existe una condición adicional: si Chivas gana, América debe asegurar la victoria y mantener una mejor diferencia de goles, posicionándose con más de 15 goles a favor frente a los 11 del equipo de Guadalajara.

Chivas tiene como objetivo principal vencer a Cruz Azul jugando de locales. Si el Club América logra derrotar a Tigres, entonces el equipo de Guadalajara debe triunfar y superarlos en la diferencia de goles, requiriendo mejorar su marcador en comparación con la posición actual de América, que cuenta con una diferencia de +15 contra la +11 del Rebaño.

Calendario de la Jornada 17 y pausa FIFA

La Liga MX implementará una pausa oficial debido a la programación de la Fecha FIFA, destinada a la actividad de las selecciones nacionales durante las siguientes dos semanas. Este descanso competitivo es crucial para los jugadores involucrados en las eliminatorias internacionales antes de iniciar los cruces de la fase final.

La Jornada 17 se llevará a cabo entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Durante estos días se conocerán oficialmente los cruces de la Liguilla del Apertura 2026, definiendo los emparejamientos para la ronda de cuartos de final y los pasos subsiguientes del torneo.

El calendario incluye encuentros clave como Puebla contra San Luis, Tijuana frente a Atlante y FC Juárez contra Atlas, todos programados para el viernes 20 de noviembre. Santos Laguna recibirá al Club León y Pachuca medirá fuerzas con Toluca el sábado 21, seguidos por Pumas y Monterrey.

Los partidos decisivos incluyen el enfrentamiento entre Tigres y América el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, así como la confrontación directa entre Chivas y Cruz Azul el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas. También se disputarán Querétaro contra Necaxa el mismo domingo a las 19:00 horas, cerrando la etapa regular con gran intensidad.