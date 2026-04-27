Cruz Azul Avanza con Victoria y se Prepara para la Liguilla

Cruz Azul asegura la tercera posición general del Clausura 2026 tras vencer a Necaxa, obteniendo un premio económico y preparándose para enfrentar al Atlas en Cuartos de Final. Joel Huiqui, el técnico, analiza las tácticas y el mensaje del presidente Víctor Velázquez.

Cruz Azul concluyó su participación en la fase regular del torneo Clausura 2026 con una victoria significativa sobre Necaxa , disputada en el Estadio Banorte. Este triunfo no solo aseguró al equipo la tercera posición general en la tabla de clasificación, sino que también les otorgó un considerable incentivo económico, un premio justo al esfuerzo y dedicación mostrados a lo largo de la temporada.

La victoria representa un impulso moral importante de cara a la fase final del campeonato, demostrando la capacidad del equipo para superar desafíos y adaptarse a diferentes escenarios de juego. La consistencia mostrada durante la fase regular ha posicionado a Cruz Azul como un contendiente serio por el título, generando expectativas entre sus aficionados y en el ámbito futbolístico en general.

El desempeño del equipo ha sido notable, caracterizado por una combinación de solidez defensiva, creatividad en el mediocampo y efectividad en la delantera. La victoria sobre Necaxa fue el resultado de un trabajo en equipo cohesionado y una estrategia bien definida, que permitió a los jugadores ejecutar el plan de juego con precisión y determinación.

La obtención de la tercera posición general es un logro significativo para Cruz Azul, que ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel y superar a equipos de renombre en la Liga MX. El premio económico obtenido también representa un beneficio importante para el club, que podrá invertir en infraestructura, desarrollo de jugadores y otras áreas clave para fortalecer su proyecto deportivo.

La fase regular del Clausura 2026 ha sido un período de crecimiento y consolidación para Cruz Azul, que ha logrado establecerse como uno de los equipos más competitivos y prometedores del fútbol mexicano. La victoria sobre Necaxa es un testimonio del arduo trabajo realizado por el cuerpo técnico, los jugadores y toda la institución, que han demostrado un compromiso inquebrantable con el éxito.

Tras el encuentro, Joel Huiqui, quien actualmente ejerce como técnico del equipo, compartió sus impresiones sobre las modificaciones tácticas implementadas durante el partido y las directrices recibidas por Víctor Velázquez, el presidente del club. Huiqui explicó que la decisión de ajustar la estructura del equipo en determinados momentos se basó en un análisis exhaustivo del rival y en la adaptación a las circunstancias del juego.

Reconoció que al principio el equipo tuvo dificultades para contrarrestar la presión ejercida por Necaxa, lo que motivó la inclusión de Lira en una posición más defensiva para fortalecer la solidez del equipo. El técnico destacó la importancia de la flexibilidad táctica y la capacidad de adaptación como elementos clave para el éxito en el fútbol moderno.

Subrayó que el equipo debe estar preparado para enfrentar diferentes desafíos y ajustar su estrategia en función de las características del rival y las condiciones del partido. Huiqui también reveló que mantuvo una conversación con Víctor Velázquez el miércoles anterior, en la que el presidente del club expresó su deseo de ver un equipo propositivo, dinámico y con una identidad clara. Velázquez enfatizó la importancia del trabajo en equipo y la energía que el equipo debe transmitir en cada partido.

Huiqui aseguró que la encomienda recibida fue ajustar algunas piezas del equipo para potenciar su rendimiento y que el mensaje del presidente fue claro: el trabajo en equipo es fundamental para obtener resultados positivos. El técnico agradeció la confianza depositada en él y en el cuerpo técnico, y se comprometió a seguir trabajando arduamente para alcanzar los objetivos trazados.

La comunicación fluida y la colaboración entre el cuerpo técnico y la directiva son elementos esenciales para el éxito de cualquier proyecto deportivo, y en Cruz Azul se ha establecido un ambiente de confianza y respeto mutuo que facilita la toma de decisiones y la implementación de estrategias. Finalmente, Joel Huiqui, al concluir la rueda de prensa, evocó una anécdota personal de su trayectoria como jugador, recordando una jugada significativa en su carrera.

Al ser cuestionado sobre las perspectivas del equipo en la Liguilla, Huiqui respondió con optimismo, afirmando que “la Liguilla no está muertiña”, una expresión coloquial que denota que las posibilidades de éxito aún están latentes. Esta declaración refleja la confianza del técnico en la capacidad del equipo para superar los desafíos que se presenten en la fase final del torneo.

Cruz Azul se prepara ahora para enfrentar al Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. El primer partido se disputará en Guadalajara, en el estadio del Atlas, mientras que el encuentro de vuelta se llevará a cabo en Puebla. Huiqui y su equipo se enfrentan a un rival complicado, pero confían en su capacidad para obtener un resultado favorable y avanzar a la siguiente fase del torneo.

La preparación para estos partidos será crucial, y el cuerpo técnico se enfocará en analizar las fortalezas y debilidades del Atlas, así como en diseñar una estrategia que permita a Cruz Azul explotar sus ventajas y contrarrestar las amenazas del rival. La afición de Cruz Azul se prepara para apoyar al equipo en estos partidos decisivos, y se espera una gran asistencia en ambos estadios.

El ambiente de fervor y pasión que caracteriza a la afición de Cruz Azul será un factor importante para motivar a los jugadores y llevar al equipo a la victoria. La Liguilla es una etapa emocionante y desafiante del torneo, y Cruz Azul está determinado a dar lo mejor de sí para alcanzar la gloria y conquistar el título del Clausura 2026





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