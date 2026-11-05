Cruz Azul busca asegurar su lugar en Liguilla directa en Apertura 2026

Con 26 puntos, Cruz Azul debe sumar cuatro en sus últimos seis juegos para evitar el Play-In y clasificar directo entre los cuatro mejores en la Liga BBVA MX.

El equipo Cruz Azul, bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, enfrenta el momento decisivo del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el objetivo claro de asegurar su clasificación directa a los Cuartos de Final. Actualmente ubicados en la segunda posición con 26 puntos, los Cementeros deben evitar a toda costa el desgastante camino del Play-In, buscando un lugar cómodo en la eliminatoria. El margen de error es extremadamente reducido en esta recta final donde la paridad del fútbol mexicano exige precisión táctica y matemática.

Mecanismo de Clasificación Directa

La Máquina Celeste necesita sumar al menos cuatro puntos de los seis posibles en las últimas seis jornadas para garantizar su boleto directo sin depender de resultados externos. Si logran un triunfo en la próxima fecha y un empate en el cierre del certamen, rebasarían la barrera histórica de las 30 unidades, cifra que tradicionalmente asegura una posición privilegiada en la Liguilla. Esta meta matemática se convierte en la directriz táctica principal para evitar la incertidumbre de los cruces indirectos.

Also read Liguilla Apertura 2026: ¿Qué necesitan América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Monterrey y el resto de equipos para calificar?

Factor Local y Rendimiento Defensivo

El rendimiento en condición de local jugará un papel determinante para amarrar la ventaja de cerrar las eliminatorias ante su propio público. Mantener la solidez defensiva que ha caracterizado al conjunto de La Noria a lo largo del semestre será fundamental para cerrar fuerte en casa. Esta estrategia busca no solo sumar puntos, sino aprovechar la fortaleza institucional en su estadio para consolidar una posición intocable antes de los partidos de ida y vuelta.

Escenario Competitivo y Perseguidores

Cualquier pérdida de puntos por parte de sus perseguidores directos como Rayados de Monterrey, Tigres y los Pumas de la UNAM beneficiaría la causa azul. En caso de un tropezón inesperado de estos clubes en las fechas decisivas, Cruz Azul obtendría el pase automático independientemente de sus propios marcadores. El panorama actual resulta favorable para la escuadra cementera, aunque la presión externa exige mantener la regularidad mostrada durante todo el semestre para consolidarse como firme candidato al título de liga.