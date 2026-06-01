Cruz Azul busca repatriar a Giorgos Giakoumakis de forma gratuita

Cruz Azul analiza oportunidad de fichar a Giorgos Giakoumakis de forma gratuita. El delantero griego todavía pertenece a La Máquina y se encuentra a préstamo en el PAOK de Salónica hasta el próximo 30 de junio.

Cruz Azul analiza oportunidad de fichar a Giorgos Giakoumakis de forma gratuita. El delantero griego todavía pertenece a La Máquina y se encuentra a préstamo en el PAOK de Salónica hasta el próximo 30 de junio.

La cúpula de Cruz Azul planea utilizar un porcentaje de su pase como moneda de cambio para facilitar las pláticas y permitir el regreso del lateral mexicano Jorge Sánchez sin gastar un solo euro. La urgencia de La Máquina por encontrar un carrilero por derecha no es nueva, ya que la estabilidad defensiva tras la salida de Sánchez nunca se pudo recuperar a pesar de que tanto Nicolás Larcamón como ahora Cruz Azul sufría para tapar ese hueco.

Sánchez firmó una campaña destacada en el PAOK de Salónica, lo que lo consolidó en la Selección Mexicana, al grado de que se perfila como el lateral titular indiscutible para el partido inaugural frente a Sudáfrica este 11 de junio. El plan celeste se activaría inmediatamente después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según distintos reportes partidarios de Cruz Azul. El delantero helénico vale 7 millones de euros, mientras el defensor cotiza en 2.2 Md€





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruz Azul Giorgos Giakoumakis Jorge Sánchez PAOK De Salónica Liga BBVA MX

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muere a los 80 años Billy Álvarez, exdirector general de la Cooperativa Cruz AzulFue una de las figuras más influyentes en la historia reciente del equipo celeste

Read more »

Billy Álvarez: las polémicas que marcaron al histórico expresidente de Cruz AzulGuillermo Álvarez fue polémico hasta el último de sus días: no sólo era una guerra interna en Cruz Azul, sino también en polémicas por defraudación fiscal

Read more »

¿Por Qué Estaba en Prisión Guillermo 'Billy' Álvarez, Expresidente de Cooperativa Cruz Azul?Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como 'Billy' Álvarez, murió enfrentando un proceso judicial que lo mantenía en reclusión desde enero 2025, tras años de permanecer prófugo; conoce de qué lo acusaban

Read more »

¿De qué trata ‘Azul Oscuro, Azul Celeste’? El documental que expone la gestión de Billy Álvarez“Azul Oscuro, Azul Celeste“ se estrenó el pasado 27 de mayo, centrándose en la gestión de Billy Álvarez en el Cruz Azul

Read more »