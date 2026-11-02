Cruz Azul candidato al título Apertura 2026 tras vencer a León 2-1

Cruz Azul se consolida como candidato al título del Apertura 2026 tras vencer 2-1 al León. Joel Huiqui resalta la madurez del equipo y la competencia entre los mejores porteros de México en la pelea por la Liguilla.

Cruz Azul ha establecido claramente su ambición principal para el torneo actual: pelear por el título del Apertura 2026. Esta postura firme se refleja después de la victoria por 2-1 ante el León durante la Jornada 15, un resultado que fortalece su posición en la tabla de posiciones. El estratega celeste, Joel Huiqui, reconoció públicamente que su escuadra cuenta con los argumentos necesarios para ser considerada una de las favoritas en la contienda.

El técnico afirmó con seguridad que Cruz Azul es un candidato al título debido a la calidad de sus grandes jugadores, quienes están demostrando su nivel día a día. Huiqui destacó la madurez táctica que ha adquirido La Máquina a lo largo de este campeonato. Este desarrollo les ha permitido recuperar la confianza y mantenerse firmes en la pelea por los primeros lugares de la clasificación general.

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No obstante, el cuerpo técnico dejó claro que persisten aspectos por mejorar antes de llegar a la fase decisiva. Buscan entrar a la Liguilla con mayor fortaleza y solidez para enfrentar a los rivales más duros. La meta no solo es ganar, sino consolidar un juego constante que permita aguantar los momentos difíciles durante los noventa minutos de competencia.

Pelea por el liderato y diferencias mínimas

Un objetivo secundario pero fundamental para el conjunto cementero es terminar como líder absoluto de la clasificación. Actualmente, América, Chivas y Cruz Azul comparten la misma cantidad de veintinueve puntos. Las diferencias se deciden por los goles a favor, colocando a las Águilas en la cima, a Guadalajara en segundo lugar y a los celestes en la tercera posición.

Huiqui señaló que la diferencia es mínima y que un par de goles a favor pueden marcar la diferencia en el desenlace final. Espera que la disputa por la punta se resuelva en la última jornada del torneo regular. La competencia es feroz y cada punto suma, pero la precisión en las acciones ofensivas será clave para definir los puestos de privilegio.

Análisis del triunfo y porteros de élite

Sobre el triunfo ante León, el técnico reconoció que al equipo todavía le falta controlar mejor los momentos críticos de los partidos. Especialmente, destacó la necesidad de defender mejor cuando el rival encuentra espacios en los cierre de juego. Consideraron que tuvieron la oportunidad de sentenciar el encuentro antes del segundo gol celeste con oportunidades de Luka Romero y Nico Ibáñez.

El estratega resaltó la competencia interna y el alto nivel de sus guardametas como un pilar fundamental para las aspiraciones del equipo. Invitó al grupo a sentirse orgullosos porque cuentan con los dos mejores porteros de México. Esta calidad bajo los tres palos es vital para sostener la defensa y mantener la racha de resultados positivos en el torneo.

Perspectiva del técnico rival Javier Gandolfi

Por su parte, Javier Gandolfi, técnico del León, se marchó con un sabor amargo por la derrota ante Cruz Azul. El argentino consideró que su equipo tenía el partido bajo control durante la primera parte, pero señaló que la marcación del penal modificó por completo el rumbo del encuentro. Este evento alteró el planteamiento táctico que había preparado para la fecha.

El entrenador explicó que León había conseguido llevar el encuentro al terreno que buscaba, limitando las oportunidades del conjunto celeste. Sin embargo, después de la pena máxima, tuvo que modificar su sistema para intentar remontar. Su postura original era llevar el partido a un terreno cerrado, pero todo cambió a partir de ese momento decisivo.

Tabla de posiciones y sorpresas de la jornada

Después de 15 jornadas, la tabla de posiciones del Apertura 2026 continúa moviéndose y presenta algunas sorpresas interesantes. América se mantiene como líder con veintinueve unidades, seguida de cerca por Chivas y Cruz Azul, que terminaron esta fecha con la misma cantidad de puntos. El cuarto lugar pertenece al Atlas de Guadalajara, que sorprendió al conseguir una victoria por la mínima en San Luis.

Pumas continúa en la pelea por un lugar en la Fiesta Grande tras conseguir un triunfo por 2-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Este resultado los coloca momentáneamente en la décima posición con veinte puntos. Por su parte, Santos Laguna se impuso a Necaxa en casa, metiéndose entre los ocho primeros con ilusión por quedarse con uno de los boletos a la Liguilla.