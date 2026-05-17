Cruz Azul clasifica a la Final del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Chivas en la Semifinal de Vuelta

El partido de semifinales de vuelta entre Cruz Azul y Chivas concluyó con un resultado global de 4-3 en favor de los celestes, luego de un encuentro tenso en el Estadio Jalisco. Jeremy Márquez abrió el marcador para Cruz Azul en el minuto 5, pero Omar Govea empató para Chivas en los tres minutos siguientes. Cruz Azul mostró mayor claridad en ataque y logró el segundo tanto en el minuto 66 gracias a Palavecino, mientras que Chivas buscó el empate en los últimos minutos pero no pudo. Cruz Azul se clasificó para la final del Clausura 2026, donde espera rival en la serie por el título entre Pumas UNAM y Pachuca.

El partido de semifinales de vuelta entre Cruz Azul y Chivas concluyó con un resultado global de 4-3 en favor de los celestes, luego de un encuentro tenso en el Estadio Jalisco .

Jeremy Márquez abrió el marcador para Cruz Azul en el minuto 5, pero Omar Govea empató para Chivas en los tres minutos siguientes. Cruz Azul mostró mayor claridad en ataque y logró el segundo tanto en el minuto 66 gracias a Palavecino, mientras que Chivas buscó el empate en los últimos minutos pero no pudo. Cruz Azul se clasificó para la final del Clausura 2026, donde espera rival en la serie por el título entre Pumas UNAM y Pachuca





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