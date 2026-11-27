Con ventaja global de 4-0, Cruz Azul necesita solo empatar o perder por márgenes mínimos ante León el 29 de noviembre para avanzar a las semifinales del torneo.

El Club Cruz Azul se encuentra en una posición dominante y prácticamente irreversible de cara a su enfrentamiento de cuartos de final contra el Club León dentro del torneo Apertura 2026. Este domingo 29 de noviembre, a las 21:00 horas del centro de México, el equipo capitalino recibirá a la visita en el Estadio Banorte para disputar los últimos noventa minutos de la eliminatoria.

Probabilidades de clasificación superan el 99 por ciento

Los algoritmos estadísticos y los modelos de inteligencia artificial especializada en deportes coinciden en que las opciones de que Cruz Azul logre su boleto a la siguiente ronda son virtually ciertas. Antes del inicio de la serie, las proyecciones situaban la probabilidad de clasificación en aproximadamente un 70 por ciento, sin embargo, tras la contundente victoria obtenida en el partido de ida, dicha cifra se ha disparado por encima del 99 por ciento.

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Detalle histórico de la victoria en Guanajuato

La base de estos pronósticos favorables para La Máquina radica en la autoridad demostrada en el duelo disputado el jueves 26 de noviembre en el Estadio León. En esa ocasión, el conjunto de Cruz Azul se impuso por marcador global de 4-0 gracias a la actuación destacada de sus figuras ofensivas. José Paradela anotó un doblete, mientras que las redes también fueron invadidas por Nicolás Ibáñez y Gabriel Toro Fernández.

Criterios de desempate y ventaja deportiva

El reglamento del torneo ofrece una seguridad adicional al elenco dirigido por Joel Huiqui, ya que culminó la fase regular como sublíder con 32 puntos. Esta posición lo distingue del séptimo lugar, Club León, que acumuló 26 unidades. Gracias a esta diferencia, Cruz Azul cuenta con el criterio de desempate deportivo, lo que le permite avanzar aunque sufra una derrota por hasta cuatro goles de diferencia en el juego de vuelta.

Escenario improbable para la remontada de León

Para que el Club León logre el resultado necesario, se exige una hazaña sin precedentes en la capital de Sinaloa. El equipo esmeralda está obligado a ganar por un margen de cinco goles o más para revertir el resultado global. Históricamente, las posibilidades de una remontada tan amplia son estadísticamente insignificantes, especialmente considerando que La Máquina ya dominó el cruce de la Jornada 15 al imponerse por 2-1 en ese mismo torneo.