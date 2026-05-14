La Semiséfín del Clausura 2026 de la Liga MX de la mano de Cruz Azul y Chivas. Si la maquina tiene la oportunidad de avanzar a la final, quisiér anunciar buenas noticias para Joel Huiqui y que comience a participar el partidoendede por lo que Dios quiera

Cruz Azul enfrentará a Chivas en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX si desea avanzar a la final, especialmente si el estado actual de Joel Huiqui es positivo.

El reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, reveló en Insiders los nombres de los jugadores que podrían sumarse al equipo para disputar el título del Futbol Mexicano. El defensa de la Máquina, Nico (Ibáñez), tiene una recuperación complicada debido a una lesionació en el tobillo en un partido en marzo del 2025, mientras que el delantero, Jesús Orozco Chiquete, ha estado fuera desde finales del 2025 con una lesionació muscular producto del juego ante las Águilas del América.

Por lo tanto, en caso de avanzar a la Final, aunque no estén al cien por ciento, Nico Ibáñez y Jesús Orozco Chiquete quedarían en la convocatoria, evaluándose en qué condiciones de forma estarían, sea en 70 u 80 por ciento, para ver si se arriesga todos o sea en parte con ellos





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