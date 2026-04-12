Cruz Azul Empata con América y Busca Recuperar el Rumbo en la Liga

El equipo de Cruz Azul sigue sin encontrar la victoria, empatando contra el América y acumulando seis partidos sin ganar. El entrenador, Nicolás Larcamón, analiza el desempeño del equipo, la lesión de Nicolás Ibáñez y la importancia de sumar puntos para asegurar una buena posición en la tabla.

Cruz Azul continúa sin hallar la vía de escape al bache que enfrenta, una situación que se ha manifestado en el desempeño del equipo en sus recientes encuentros. El partido contra el América presentaba una oportunidad para que La Máquina se reivindicara, pero el resultado final fue un empate. Nicolás Larcamón , director técnico del conjunto cementero, consideró que el empate fue un resultado justo y reconoció que al encuentro le faltó brillo.

\“Las sensaciones no son las mejores en cuanto a la totalidad del partido. Fue un encuentro muy táctico, cerrado, con sistemas que terminaron equilibrándose y sin una ventaja clara para ningún equipo; nos neutralizamos mutuamente y eso afectó el espectáculo. Uno anhela que lo que el equipo exprese sea más vistoso, especialmente en un partido con tanta expectativa, resonancia y un entorno significativo. No me siento satisfecho”, puntualizó. El estratega argentino agregó que el empate en el marcador reflejó justicia, aunque el objetivo era obtener la victoria. “El punto fue un resultado justo. El desarrollo del juego no fue brillante en cuanto al desempeño futbolístico de ambos equipos. La ambición era ganar, dado que veníamos de una serie de partidos demandantes; queríamos volver a ganar el Clásico, conscientes de lo que implica para nuestra afición. El punto es justo y debemos enfocarnos en sumar los nueve puntos posibles en estas tres jornadas, hablando del ámbito de la liga local, para concluir una vez más el campeonato con más de 35 puntos”.\Adicionalmente, se refirió a la lesión de Nicolás Ibáñez, quien tuvo que ser reemplazado en la primera parte debido a una molestia en la pierna derecha. Aunque las primeras expresiones sugerían algo grave, Larcamón ofreció un pronóstico optimista. “Aparentemente, la lesión de Nico sería muscular en el gemelo. A la espera de los estudios, descartamos compromiso ligamentario o tendinoso. Hubo información que indicaba una lesión más severa de lo que aparentemente se manifestó”. La Máquina acumula seis partidos sin conocer la victoria, una racha preocupante de la cual espera salir pronto. “Esta serie de partidos sin ganar impacta. Lo que más nos inquietó fue cómo esto afectó nuestro sentir colectivo en cuanto a nuestro desempeño y rendimiento general. Habían transcurrido tres meses sin perder, y luego sufrir dos derrotas en pocos días fue un golpe que afectó la confianza general y disminuyó el rendimiento colectivo e individual. Fue un partido de alta exigencia, con mucho en juego, pero es una situación que han enfrentado todos los equipos que compiten en dos frentes. Si bien esto no nos satisface en absoluto, les dije a los jugadores que debemos enfocarnos en mejorar el rendimiento para retomar el rumbo y concluir de la mejor manera la fase regular. Actualmente, ocupamos el segundo puesto y luchamos por ser los mejores de la tabla de la temporada. Hay muchas cosas por las que jugamos, estos últimos partidos no fueron lo que esperábamos, pero queremos cerrar la fase regular de la mejor manera para afrontar las instancias que deseamos”





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