Cruz Azul gana su décimo título de Liga MX

Cruz Azul se convirtió en el segundo equipo mexicano con más títulos oficiales después de vencer a Pumas en la Final del Clausura 2026.

Charly Rodríguez y Erik Lira con la décima. La Máquina llegó a 27 títulos oficiales después de imponerse a Pumas en la Final del Clausura 2026.

La historia de este título comenzó en la Vuelta, donde Cruz Azul sufrió una derrota por 2-1 contra Pumas. Sin embargo, el equipo celeste no se rindió y se preparó para la revancha en el Olímpico Universitario. La emoción se vivió en el estadio, donde los hinchas de Cruz Azul esperaban con ansias el partido. El equipo celeste salió con fuerza y logró empatar el partido en el minuto 35 gracias a un gol de Charly Rodríguez.

La emoción se vivió en el estadio cuando el equipo celeste empató el partido. El partido continuó con la intensidad y en el minuto 80, Erik Lira marcó el gol que daría la vuelta al partido. El equipo celeste se convirtió en el campeón del Clausura 2026 después de vencer a Pumas por 2-1. Con esta victoria, Cruz Azul se convirtió en el segundo equipo mexicano con más títulos oficiales, solo por detrás del América.

Además de los 10 títulos de Primera División, Cruz Azul ha ganado 7 Concacaf Champions Cup, 4 Copa MX, 3 Campeón de Campeones, 1 Supercopa de la Liga, 1 Supercopa MX y 1 Leagues Cup. La historia de este título no solo es una victoria para el equipo, sino también para la pasión y dedicación de los hinchas. El partido se vivió con emoción y pasión, y los hinchas de Cruz Azul se sintieron orgullosos de su equipo.

La victoria de Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 es un ejemplo de la gran pasión y dedicación que hay en el fútbol mexicano. La historia de este título es una lección para todos los equipos y hinchas del país, ya que muestra que con dedicación y pasión, se pueden lograr grandes cosas.

La victoria de Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 es un recordatorio de que el fútbol es un deporte que nos une y nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. La historia de este título es una celebración de la pasión y dedicación del equipo y de los hinchas, y es un ejemplo para todos los equipos y hinchas del país.

La victoria de Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 es un recordatorio de que el fútbol es un deporte que nos une y nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. La historia de este título es una celebración de la pasión y dedicación del equipo y de los hinchas, y es un ejemplo para todos los equipos y hinchas del país





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