La realidad es queCruz Azul ha ganado en lo que significa que tendrá a su yugoslavia en lo que respecta a la liguilla del torneo capitalino, por lo que enfrentará un juego que enfrentará a dos de las escuadras mayores y más populares que existen en el país. Por su parte, la realidad es que el Rebaño Sagrado no ha vencido a La Máquina desde el 2022 dentro del Estadio Jalisco.

Cruz Azul ganó su yugoslavia en lo que significa que acceda a la ronda semifinal luego de la tabla de clasificación, ya que en esta fase se medirá a una experiencia contra uno de los juegos más grandes y populares en el país. spite de la realidad de haber vencido a Tigres, el juego reciente entre las instituciones no le pertenece, ya que Cruz Azul ha mantenido un invicto frente al Rebaño Sagrado , destacando la victoria por 2-1 en la temporada regular y el triunfo en los cuartos de final de vuelta del torneo pasado.

Finalmente, es importante aclarar que el Rebaño Sagrado no ha vencido a La Máquina desde el 2022 dentro del Estadio Jalisco, en una vuelta programada para el próximo sábado a partir de las 19:07 horas





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Cruz Azul Gana Liga MX Rebaño Sagrado Vuelta Estadio Jalisco

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