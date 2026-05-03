Cruz Azul humilla a Atlas en el Jalisco y se acerca a las semifinales de la Liga MX Femenil

En un partido lleno de tensión y emociones, Cruz Azul venció 2-3 al Atlas en los cuartos de final del Clausura 2026, demostrando su fortaleza en la liguilla. Joel Huiqui y su equipo lograron un triunfo épico que los acerca a las semifinales.

La Máquina de Joel Huiqui logró un triunfo épico en el estadio Jalisco, acercándose a la antesala de la final de la Liga MX Femenil.

En un partido lleno de tensión y emociones, Cruz Azul venció 2-3 al Atlas en los cuartos de final del Clausura 2026, demostrando una vez más su fortaleza en la liguilla. El encuentro estuvo marcado por la intensidad desde el primer minuto, con choques constantes, reclamos y tarjetas que rompieron cualquier intento de fluidez. Atlas comenzó dominando el juego, incomodando a La Máquina y llevando el partido a su terreno.

Sin embargo, Cruz Azul respondió con orden y oficio, encontrando en las bandas una vía de escape con jugadores como Willer Ditta y Gonzalo Piovi. Cada cierre evitó un susto mayor y sostuvo al equipo en momentos de presión rojinegra. El primer gol llegó en el minuto 45+3, cuando Rodolfo Rotondi apareció tras insistir toda la primera mitad. Una combinación en el área con José Paradela terminó en el 0-1, justo antes del descanso.

En el complemento, Diego Cocca movió piezas y adelantó líneas, pero un error de concentración al minuto 55 permitió que Christian Ebere, en su debut en liguilla, marcara el segundo gol para Cruz Azul. El partido tomó tintes dramáticos cuando Arturo González aprovechó un descuido defensivo al minuto 69 para acercar a los locales. Más tarde, Aldo Rocha empató desde el punto penal, encendiendo el estadio. Los rojinegros sintieron el empate, pero otro error cobraría factura.

Al minuto 87, Ebere firmó el 2-3 definitivo y su doblete desde el manchón penal, sellando la victoria para Cruz Azul. Así, Joel Huiqui le ganó la partida a Cocca en la ida y tomó ventaja rumbo a la vuelta en el Estadio Banorte. El novato venció al experto en liguillas, dejando claro que Cruz Azul está listo para pelear por el título





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