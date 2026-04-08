Cruz Azul Humillado: LAFC Golea en la Ida de Cuartos de la Concacaf Champions Cup

El Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota 3-0 ante el LAFC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, comprometiendo sus posibilidades en el torneo. El equipo cementero mostró un bajo rendimiento y deberá buscar la remontada en el partido de vuelta.

El Cruz Azul sufrió una humillante derrota frente al LAFC en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup , marcando su peor actuación del semestre. El encuentro, disputado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, finalizó con un contundente 3-0 a favor del equipo estadounidense, poniendo en grave peligro las aspiraciones del conjunto mexicano en el torneo, del cual son los actuales campeones.

La exhibición del Cruz Azul fue pobre en todos los aspectos, evidenciando fragilidades defensivas, falta de ideas en el mediocampo y poca efectividad en ataque, lo que permitió al LAFC dominar el partido de principio a fin. Esta derrota, sumada a la reciente caída ante el Pachuca en la liga local, genera preocupación y enciende las alarmas en el seno del equipo cementero, que ahora deberá remontar un marcador adverso en el partido de vuelta si desea avanzar en la competición continental.\El LAFC, liderado por jugadores clave, demostró su superioridad desde el inicio del encuentro. Son Heung-Min, con una excelente definición de zurda, abrió el marcador al minuto 30, tras una asistencia precisa de Mathieu Choinière. La presión constante del equipo de casa continuó dando frutos, y antes de que el Cruz Azul pudiera reaccionar, el venezolano David Martínez amplió la ventaja con un golazo desde el interior del área al minuto 39, también con asistencia de Choinière. A pesar de algunos intentos aislados por parte del Cruz Azul, el LAFC mantuvo el control del partido. El delantero Denis Bouanga, en el último suspiro del primer tiempo, desperdició una clara oportunidad de aumentar la diferencia. En la segunda mitad, David Martínez volvió a marcar, completando su doblete y consolidando la victoria del LAFC con otro gol de zurda al minuto 58. El Cruz Azul, irreconocible, no lograba generar peligro y se mostraba desorganizado tanto en defensa como en ataque. El técnico Nicolás Larcamón realizó cambios tácticos y sustituciones, incluyendo la entrada de Nico Ibáñez y Carlos Rotondi, en busca de darle un giro al partido y acortar distancias, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.\Con el marcador en contra, el Cruz Azul intentó reaccionar, pero la falta de precisión en los pases y la solidez defensiva del LAFC frustraron cualquier intento de remontada. Charly Rodríguez tuvo una oportunidad clara de cabeza, pero el balón se fue desviado. Ya en los últimos minutos, Luka Romero y Mateo Levy también entraron al campo para intentar cambiar el rumbo del encuentro, aunque sin éxito. Carlos Rotondi, en el tiempo de descuento, tuvo la última oportunidad para el Cruz Azul con un disparo raso, pero el portero Hugo Lloris atajó el balón sin problemas. Ahora, el Cruz Azul deberá enfrentarse al desafío de remontar la desventaja de tres goles en el partido de vuelta, que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el próximo 14 de abril. Antes de ese crucial encuentro, el equipo cementero deberá enfocarse en mejorar su rendimiento y corregir los errores cometidos, ya que también se enfrentará al América en el clásico joven el próximo sábado 11 de abril en el Estadio Azteca, un partido de gran relevancia para la afición y para el futuro del equipo en la liga





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