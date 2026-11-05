Cruz Azul lanza jersey con causa para Iván Aguilar en Liga MX

Cruz Azul y Pirma venden camisetas especiales para apoyar a Iván Aguilar, quien enfrenta insuficiencia renal y requiere trasplante.

La entidad futbolística Cruz Azul, en colaboración con su proveedor técnico Pirma, ha iniciado la comercialización de una línea exclusiva de uniformes deportivos diseñada para recaudar fondos y apoyar económicamente a uno de sus seguidores más devotos. Esta iniciativa solidaria busca aliviar la carga financiera de Iván Aguilar Cruz, un hinchado que atraviesa una delicada situación de salud crónica.

Detalles de la campaña solidaria

El club cementero puso a disposición de la afición dos modelos de camisetas de edición limitada, las cuales han generado un rápido interés entre los fanáticos celestes que desean contribuir a esta noble causa. La plataforma digital del equipo será el único canal habilitado para realizar estas adquisiciones, garantizando que los recursos generados vayan directamente al tratamiento médico del beneficiario.

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Iván Aguilar Cruz enfrentó en noviembre del año pasado un diagnóstico de retinopatía diabética que resultó en una pérdida severa de su capacidad visual. Este cuadro clínico se complicó adicionalmente a finales de 2025, cuando los profesionales de la salud le diagnosticaron insuficiencia renal. La combinación de estas dos enfermedades ha exigido un seguimiento médico constante y costoso para el paciente.

Impacto médico y necesidad financiera

Actualmente, Iván Aguilar Cruz debe asistir a tres sesiones semanales de hemodiálisis para mantener sus funciones vitales, mientras permanece en la lista de espera activa para recibir un trasplante de riñón. La acumulación de gastos relacionados con su tratamiento médico ha generado una deuda familiar que se acerca a los 500,000 pesos mexicanos, una cifra que supera la capacidad económica habitual de su núcleo familiar.

La camiseta especial tiene un precio unitario de 899 pesos, una inversión que los aficionados pueden realizar con la confianza de que cada compra contribuye directamente a la recaudación de fondos necesaria para cubrir los tratamientos de Iván. El club ha enfatizado la importancia de las ventas a través de su sitio web oficial para asegurar la transparencia en la destinación de los recursos.

Clima competitivo en la Liga MX

Mientras se desarrolla esta acción social, la Liga MX se encuentra en la recta final de su fase regular del torneo Apertura 2026, con solo dos jornadas disputadas antes del cierre de la etapa de clasificación. La competencia por el liderato se ha intensificado notablemente, con América, Chivas y Cruz Azul peleando por terminar en los primeros lugares, esenciales para asegurar una mejor posición en la Liguilla.

La Jornada 16 se perfila como una de las más decisivas del campeonato, ya que varios equipos continúan luchando por los últimos cupos disponibles para la fase final del torneo. Con un margen de error cada vez más reducido para los clubes involucrados, los resultados de esta fecha podrían definir gran parte del panorama competitivo rumbo a lo que se conoce como la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

Jornada 16 por televisión abierta

Para facilitar el seguimiento de estos encuentros cruciales, se han confirmado las transmisiones de los tres partidos principales a través de las señales de Televisa y TV Azteca. El sábado 7 de octubre, la jornada iniciará con el enfrentamiento entre Tigres y Cruz Azul, el cual se transmitirá por Azteca 7 a las 19:00 horas.

Simultáneamente, a las 19:00 horas del mismo día, el Canal 5 ofrecerá la transmisión del duelo entre Toluca y Monterrey. Posteriormente, a las 21:00 horas, la afición podrá ver en el mismo canal el partido que enfrentará a Pumas y América, consolidando una jornada de gran intensidad televisiva.

Berterame reflexiona sobre selección y Messi

En el ámbito individual, el delantero Germán Berterame, quien juega actualmente en el Inter de Miami, declaró durante una conferencia de prensa que no se vio afectado por su exclusión de la nómina de 26 jugadores seleccionados por Javier Aguirre para la Copa Mundial 2026. El atacante argentino naturalizado mexicano enfatizó que le corresponde enfocarse únicamente en su entrenamiento y rendimiento.

Berberame también expresó su satisfacción por compartir vestuario con Lionel Messi en el club estadounidense, reconociendo que jugar junto a la figura mundial lo impulsa a mejorar tanto dentro como fuera de la cancha. Además, evitó comentarios negativos sobre la competencia entre la MLS y la Liga MX, afirmando que disfrutó profundamente su experiencia jugando para el Atlético de San Luis y los Rayados de Monterrey.