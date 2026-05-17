Cruz Azul listo para su Final número 19 de la época profesional

En un Estadio Jalisco con global de 3-4, Cruz Azul se prepara para su Final número 19 de la época profesional, luego de imponerse en la vuelta 1-2 y con ello disputará su Final número 19 de la época profesional, luego de imponerse en la vuelta 1-2. Si bien Cruz Azul fue campeón en la temporada 1968-1969 y en México 70, así como un subcampeonato en la 1969-70, pero estas ligas se definían por puntos y no había una Final como tal. La primera Final disputada del conjunto cruzazulino fue en la temporada 1971-72, el inicio del tricampeonato luego de vencer al América, León y Atlético español.

Cruz Azul listo para la Final número 19 de su época profesional En un Estadio Jalisco con global de 3-4, Cruz Azul disputa su Final número 19 de la época profesional, luego de imponerse en la vuelta 1-2.

Si bien Cruz Azul fue campeón en la temporada 1968-1969 y en México 70, así como un subcampeonato en la 1969-70, pero estas ligas se definían por puntos y no había una Final como tal. La primera Final disputada del conjunto cruzazulino fue en la temporada 1971-72, el inicio del tricampeonato luego de vencer al América, León y Atlético Español.

La última Final disputada fue en el Clausura 2024, ya en la época de los torneos cortos, que perdió ante América





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