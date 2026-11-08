Cruz Azul se corona líder provisional del Apertura 2026 tras vencer a Tigres

Cruz Azul ocupa la cima del torneo Apertura 2026 con 32 puntos tras vencer 3-2 a Tigres con gol de Rodolfo Rotondi, desafiando a América y Chivas.

Cruz Azul logró un triunfo fundamental ante Tigres con un marcador de 3-2 en el estadio El Volcán, consolidándose de manera provisional como el líder absoluto del torneo Apertura 2026. Este resultado llega en la penúltima jornada de la fase regular, posicionando a La Máquina en una situación privilegiada para disputar el título de liga. La victoria representa un golpe de autoridad para el equipo que busca mantener su estatus de vigente campeón.

Detalle del duelo en El Volcán

El desarrollo del partido mostró la superioridad técnica del equipo celeste en la primera mitad, aunque Tigres intentó reagruparse con determinación en la segunda etapa. Rodolfo Rotondi fue el artífice decisivo, marcando el gol de la victoria con un remate cruzado a los 78 minutos. Este gol no solo selló el triunfo, sino que demostró la capacidad de resolución del delantero ante una defensa rival que ya no podía retroceder.

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El conjunto de Cruz Azul había construido una ventaja sólida mediante goles tempranos. Nicolás Ibáñez abrió la cuenta en el minuto 24, estableciendo el ritmo del juego. Posteriormente, Andrés Montaño amplificó la diferencia en el minuto 51, convirtiendo desde el punto de penal para dejar el marcador 2-0. Por parte de los felinos, Juan Brunetta y Guillermo Martínez respondieron en los minutos 39 y 65 respectivamente, logrando un empate momentáneo que mantuvo la tensión hasta el cierre del encuentro.

Posiciones y disputa por el liderato

Con esta quinta victoria consecutiva, Cruz Azul acumula 32 puntos en la tabla general, situándose a la cabeza de la clasificación. Sin embargo, la definición del líder final aún depende de los resultados de otras jornadas cruciales. América, que cuenta con 29 puntos, enfrenta a Pumas, mientras que Chivas, también con 29 unidades, se mide ante León. Esta dinámica genera una carrera intensa y equilibrada hacia la liguilla.

La situación de Tigres contrasta marcadamente con el buen momento de su rival. El club de Monterrey confirmó su periodo de baja rendimiento al registrar su tercera derrota en un lapso de cuatro partidos sin vencer. Este resultado consuma un torneo desafiante para los felinos, quienes ya fueron eliminados en la jornada anterior, cerrando sus opciones de clasificación directa.

Récords individuales y próximos pasos

En el plano individual, Andrés Montaño destaca por su racha ofensiva continua, sumando su sexto partido consecutivo marcando gol. Esta prestación lo coloca a solo un encuentro de igualar la histórica racha de Carlos Hermosillo vistiendo la camiseta celeste, un hito que podría consolidarse en la siguiente fecha. La consistencia de Montaño se ha vuelto un pilar fundamental para laofensiva del equipo.

Cruz Azul cerrará su fase regular visitando a Chivas en un duelo directo que podría definir al líder definitivo del torneo. Este enfrentamiento tendrá un peso histórico significativo, ya que el resultado no solo afectará las posiciones, sino que también podría determinar las llaves de la liguilla. La prensa deportiva observa con detenimiento cómo estos dos equipos resolverán la incógnita que queda por definir antes del playoffs.