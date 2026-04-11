Cruz Azul se enfrenta al América en el Clásico Joven: Un partido crucial tras la derrota en Concacaf

El Cruz Azul se prepara para el Clásico Joven contra el América en la Liga MX, tras la derrota en la Concacaf Champions Cup. Se analiza la posible alineación, con decisiones clave en la portería y el regreso de Agustín Palavecino. El partido se jugará en el Estadio Banorte (antes Azteca) y se transmitirá por TUDN.

El Club de Fútbol Cruz Azul se prepara para enfrentar al Club América en el esperado Clásico Joven de la Liga MX. Este encuentro, de alta relevancia para ambos equipos, llega tras una semana marcada por la decepción de la derrota sufrida a mitad de semana frente a Los Angeles FC en la Concacaf Champions Cup.

El partido, que promete emociones fuertes, se disputará en un escenario emblemático: el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, marcando así el regreso de la Liga MX a este histórico recinto. \En cuanto a la alineación del Cruz Azul, el técnico Nicolás Larcamón podría no presentar grandes cambios, pero una decisión clave reside en la portería. El rendimiento de Kevin Mier, quien se recupera de una lesión y ha tenido algunas actuaciones que generan incertidumbre, podría abrir las puertas a Sebastián Jurado, quien ha mostrado un desempeño sólido en los entrenamientos y en los pocos partidos que ha jugado. Por otro lado, el equipo cementero recupera a Agustín Palavecino, jugador clave que estuvo ausente en el último partido de la Liga MX debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. La presencia de Palavecino fortalece el mediocampo del Cruz Azul y aporta creatividad y dinamismo al ataque. La posible alineación del Cruz Azul para este crucial encuentro incluiría a Gudiño en la portería, resguardado por una defensa integrada por Rodarte, Ditta, García y Campos. En el mediocampo, Lira, Rodríguez y Márquez buscarán controlar el balón y generar juego, mientras que Palavecino, Paradela y Fernández intentarán perforar la defensa del América. \El Clásico Joven, que se jugará el sábado 11 de abril de 2026 a las 21:05 horas, tiempo del centro de México, promete ser un espectáculo imperdible para los aficionados al fútbol. La rivalidad entre Cruz Azul y América, dos de los equipos más populares y exitosos de México, siempre garantiza un partido lleno de intensidad, pasión y momentos memorables. La necesidad de ambos equipos de dejar atrás la derrota en la Concacaf Champions Cup y de sumar puntos importantes en la Liga MX añade un ingrediente extra de competitividad a este encuentro. La afición podrá seguir el partido a través de TUDN, asegurando así que nadie se pierda este emocionante enfrentamiento. Se espera que el partido esté lleno de estrategias y cambios en la táctica para que ambos equipos busquen la victoria y demuestren su superioridad en la cancha





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