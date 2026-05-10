Cruz Azul suspende la búsqueda de director técnico para Apertura 2026 y espera a Joel Huiqui

La directiva de Cruz Azul ha puesto en pausa la búsqueda de un nuevo director técnico para el próximo torneo, el Apertura 2026, y espera a los resultados de Joel Huiqui en esta fase final.

Cruz Azul finalizó en el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Liga MX Clausura 2026 luego del partido de ida de los cuartos de final frente al Atlas, donde obtuvieron un triunfo en el Estadio Jalisco .

La directiva tomó una decisión en cuanto a la búsqueda de un nuevo director técnico, y luego de la abrupta salida de Nicolás Larcamón de La Máquina, Joel Huiqui se quedó como entrenador interino. Huiqui ha ganado los dos juegos que ha dirigido y, sobre todo, ha gustado, especialmente en el arranque de la liguilla.

De acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN, la directiva celeste parece que ha puesto en pausa la búsqueda de un estratega para el próximo torneo, el Apertura 2026, ya que todo indica que esperarán los resultados de Joel Huiqui en esta fase final. Cruz Azul tratará de volver a la gloria futbolística en su regreso al Estadio Banorte y todo indica que con Joel Huiqui pueden lograrlo, al menos la adaptación ha sido rápida y el ambiente generado al interior del club parece encaminar al club a los buenos resultados.

Parte del factor de Joel Huiqui en Cruz Azul fue el boletaje agotado para el partido de ida de los cuartos de final frente al Atlas en su camino hacia la final del fútbol mexicano





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruz Azul Liga MX Clausura 2026 Partido De Ida De Cuartos De Final Boletaje Agotado Estadio Jalisco Estadio Banorte Director Técnico Joel Huiqui Adaptación Buenos Resultados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cruz Azul es respaldado por la historia rumbo a semifinales del Clausura 2026La Máquina comenzó con el pie derecho su camino en la Liguilla del Clausura 2026 y existe una estadística que hace pensar que avanzarán a la siguiente fase sin problemas.

Read more »

Andrés Gudiño: ¿El Portero de Cruz Azul Se Va al Atlante para el Torneo Apertura 2026?Noticias de México y el mundo

Read more »

ÚLTIMA HORA: El primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026Futbolista figura de la selección de El Salvador es el nuevo refuerzo de La Máquina para la próxima temporada

Read more »

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales del Clausura 2026?Aquí te decimos cómo puede La Máquina llegar a la siguiente ronda del torneo

Read more »