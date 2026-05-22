Cruz Azul teme pesadilla para la vuelta con Pumas: tres jugadores de la U podrían hacer daño

El cuerpo técnico de Cruz Azul considera que hay tres jugadores de Pumas que podrían hacer de la vuelta una auténtica pesadilla, especialmente en cómo limitar su fútbol para la vuelta, en la que el mexicano podría hacer mucho daño al conjunto celeste. El panameño, con una técnica individual y una velocidad en los pies, cuenta con capacidades que se aprecian en la cúpula celeste.

El cuerpo técnico de Cruz Azul considera que hay tres jugadores de Pumas que podrían hacer de la vuelta una auténtica pesadilla, especialmente en cómo limitar su fútbol para la vuelta, en la que el mexicano podría hacer mucho daño al conjunto celeste.

El panameño, con una técnica individual y una velocidad en los pies, cuenta con capacidades que se aprecian en la cúpula celeste. El cotejo se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, en punto de las 19:00 horas, en el Olímpico Universitario. Recuerda que podrás disfrutar de este cotejo a través de Azteca 7





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