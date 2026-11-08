Cruz Azul vence 3-2 a Tigres en la Jornada 16 del Apertura 2026

Cruz Azul lidera 3-2 ante Tigres en la Jornada 16 del Apertura 2026 con goles de Ibáñez, Rotondi y Montaño. Brunetta y Martínez reducen la diferencia en un partido intenso.

Cruz Azul consolidó una victoria contundente sobre Tigres UANL con un marcador final de 3-2 durante el partido correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El club capitalino demostró su efectividad ofensiva y solidez defensiva en momentos clave, aprovechando errores rivales y convirtiendo ocasiones claras de gol para imponerse en el terreno de juego.

El choque se desarrolló en un ambiente de alta tensión donde cada descuento modificó la dinámica del encuentro. Los goles de Nicolás Ibáñez, Rodolfo Rotondi y Andrés Montaño permitieron a la Máquina mantenerse en la cima o recuperar la ventaja, mientras que los tantos de Juan Brunetta y Memote Martínez representaron los únicos intentos de los felinos para revertir la situación.

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Goles y momentos clave del partido

Cruz Azul abrió el marcador de manera temprana gracias a una excelente definición de Nicolás Ibáñez. El delantero logró vencer a Nahuel Guzmán con un tiro cruzado preciso, colocándose en ventaja inicial y poniendo presión sobre la defensa local desde el inicio de la segunda mitad.

La igualdad llegó cuando Juan Brunetta recibió el balón en el borde del área. El delantero argentino ejecutó un disparo potente y cruzado que sorprendió al portero, nivelando el marcador 1-1 y devolviendo la tranquilidad al planteamiento táctico de Tigres ante su propia afición.

Andrés Montaño restableció la superioridad cruz azulista desde los once pasos. El VAR intervino para revisar una falta cometida por Chicha Sánchez en el área, concediendo un penal a favor del equipo visitante. Montaño no dudó y convirtió el lanz, llevando el empate técnico a 1-2.

Errores defensivos y oportunidades claras

Un error significativo en la zona baja de la defensa de Tigres permitió que Rodolfo Rotondi quedara solo ante el portero. Aprovechando la desprotección rival, Rotondi ejecutó un tiro cruzado perfecto que aumentó la ventaja de Cruz Azul a 2-3, complicando notablemente la tarea de los felinos.

A pesar del desventaja en el marcador, Tigres logró reducir la distancia gracias a Memote Martínez. Tras una gran atajada que dejó el balón suelto en el área, Kevin Mier no pudo controlarlo correctamente, permitiendo que Memote Martínez llegara rápido y mandara el balón al fondo de las redes para el 2-3.

Contexto y relevancia en el torneo

Este resultado destaca la importancia de la jornada en el contexto del Apertura 2026. A pesar de los malos resultados recientes mostrados por los felinos, el enfrentante se perfilaba como uno de los juegos más interesantes de la semana para los aficionados y analistas.

La victoria de Cruz Azul refuerza su posición competitiva, mientras que Tigres enfrenta el desafío de recuperar la confianza tras permitir una desventaja difícil de recuperar. La precisión en los remates y la capacidad de castigar errores rivales fueron determinantes en el desarrollo final del encuentro.

Desenlace y consecuencias futuras

El partido concluyó con la confirmación de la victoria cruz azulista, consolidando su estatus de equipo temible en la competición. Los goles de Ibáñez, Rotondi y Montaño sirvieron de referencia para la efectividad ofensiva del plantel en momentos de presión.

Para Tigres, el reto ahora implica corregir los errores defensivos que permitieron la ventaja inicial. La actuación de Brunetta y Martínez mostró capacidad, pero no fue suficiente para igualar el ritmo impuesto por una Máquina bien organizada y letal en la zona de castigo.