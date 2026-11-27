Cruz Azul domina 4-0 a León en la ida de cuartos de final de la Liga MX con doblete de Paradela, acercándose al bicampeonato del Apertura 2026.

El Cruz Azul dominó categóricamente al León con un resultado de cuatro a cero en el estadio del Bajío, consolidando su posición favorable en la serie de cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. La Máquina, actual campeón del futbol mexicano, demostró superioridad táctica desde los primeros minutos para controlar el ritmo del encuentro y dejar clara la diferencia de calidad entre ambos cuadros.

Goles de Paradela e Ibáñez definen la ventaja

José Paradela abrió el marcador al minuto ocho y amplió la ventaja al sesenta y seis, firmando un doblete decisivo que puso a los cementeros por delante. Nicolás Ibáñez marcó al treinta y Gabriel Fernández cerró la cuenta al setenta y tres, completando la goleada que deja al León en una situación extremadamente compleja para el partido de vuelta.

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Óscar García evitó que el marcador fuera más abultado al frenar varias oportunidades de gol, pero la defensa del Cruz Azul mantuvo la portería imbatida durante los noventa minutos. Esta actuación sólida refleja la mentalidad del equipo que busca revalidar su título y evitar sorpresas en un torneo donde la competencia es intensa.

Desafío matemático imposible para el club bajiacalense

León ahora enfrenta una tarea prácticamente imposible al necesitar marcar cinco goles y no recibir ninguno en el estadio Azteca para poder avanzar a las semifinales. Esta situación contrasta con la amplia ventaja táctica y moral que ha acumulado Cruz Azul, quien llega a la fecha clave con la confianza de un plantel que ha sido el más consistente del país.

Joel Huiqui dirige a la plantilla más fuerte del futbol nacional en este momento, consolidándose como el principal favorito para levantar el trofeo del Apertura 2026. La distancia en la tabla general y la solidez defensivas de Cruz Azul hacen que el bicampeonato parezca el resultado más probable si mantienen este nivel de juego.

Pachuca y Chivas viven drama en el duelo de ida

En otro de los cruces destacados de los cuartos de final, Pachuca rescató una victoria crucial como visitante ante Chivas, con Oussama Idrissi como protagonista absoluto. El marroquí marcó dos goles espectaculares, uno al cuarenta y ocho para empatar y otro al noventa y dos para dar la vuelta, aunque también fue expulsado por indisciplina poco después.

Chivas tuvo oportunidades para ampliar la ventaja inicial tras el autogol de Eduardo Bauermann al seis minutos, pero la intervención de Raúl Rangel en la portería de Pachuca fue determinante. El portero tapatío realizó varias atajadas claves para evitar que los rojiblancos sumaran más goles, manteniendo la esperanza de revancha para el próximo domingo.

Condiciones para avanzar a la siguiente ronda

El partido de vuelta entre Chivas y Pachuca se disputará el próximo domingo a las diecinueve horas con siete minutos en el Estadio AKRON. Si Pachuca desea avanzar, necesita ganar por cualquier marcador, ya que el empate favorece a los Tuzos por su mejor posición en la tabla general.

Por su parte, los de Guadalajara solo necesitan un empate o una victoria para asegurar su pase a las semifinales. Con este panorama, la serie se presenta como una de las más emocionantes de la liguilla, donde el fútbol ofensivo y la capacidad de reacción de los jugadores definirán el destino de ambos equipos en el Apertura 2026.