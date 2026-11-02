Cruz Azul vence a León 2-1 y asegura su lugar en la Liguilla 2024

Cruz Azul derrotó 2-1 a León en el Estadio Banorte el 1 de noviembre, asegurando su clasificación a la Liguilla con goles de Montaño y Paradela tras un partido disputado.

El equipo de Cruz Azul aseguró su clasificación a la fase final del torneo al derrotar a León con un marcador de dos goles a uno en el Estadio Banorte, en un encuentro disputado el uno de noviembre a las ocho de la tarde con sesenta y seis minutos de tiempo reglamentario. La victoria celeste fue fundamental para mantener sus opciones de seguir en la contienda por el título, mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva en los momentos clave del segundo tiempo, lo que permitió a la Máquina cerrar una gira de partidos positivos con este triunfo crucial ante uno de sus rivales directos.

Goles decisivos en el segundo tiempo

El primer tiempo terminó sin goles tras un enfrentamiento caracterizado por la interrupción constante del juego debido a infracciones técnicas, aunque Cruz Azul mostró mayor posesión del balón con un cincuenta y cuatro por ciento del esférico frente a cuarenta y seis por ciento de La Fiera. Andrés Montaño abrió el marcador con un disparo raso de gran maestría que venció al portero Óscar García, consolidando así su racha de anotar en cinco partidos consecutivos con el club de La Noria. El equipo esmeralda intentó responder con amenazas desde media distancia y centros al área, pero la defensa celeste, liderada por jugadores como Juan Guevara y Gabriel Romaña, mantuvo la portería invicta mediante intervenciones tácticas y despejes oportunos.

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Paradela cierra el partido y amarra la clasificación

El segundo tiempo mostró un cambio de ritmo cuando Cruz Azul aumentó su presión y logró el segundo gol por conducto de José Paradela, quien remató desde los linderos del área para dejar sin opciones al arquero local. Paradela ingresó al terreno de juego para reemplazar a Andrés Montaño, quien regresó al banquillo tras su gran actuación, y rápidamente demostró su impacto en el juego con una definición precisa que cementó la victoria de los visitantes. La Fiera tuvo una oportunidad clave mediante un penal disputado tras una revisión del VAR, pero el cobro no fue convertido, lo que permitió a Cruz Azul mantener su ventaja y controlar el desenlace del partido en los minutos finales con un fútbol más seguro y estratégico.

Intervenciones defensivas y decisiones del árbitro

La defensa celeste realizó intervenciones providenciales, destacando las atajadas y barridas salvadoras de Amaury García, quien evitó goles en el tiempo de compensación gracias a su rápido desplazamiento y reacción ante las amenazas de los delanteros esmeraldas. El árbitro Jesús Rafael López mostró un estricto control del partido, amonestando a varios jugadores por faltas duras, incluyendo casos de Paradela, Márquez, Espinosa y Romaña, mientras que la asistencia médica debió atender a Juan Guevara tras un golpe accidental. Con ocho minutos de compensación añadidos al final del encuentro, Cruz Azul resistió los últimos embates de León para cerrar el ciclo con un triunfo que amarra su pase a la próxima ronda de la Liguilla.