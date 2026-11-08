Cruz Azul vence a Tigres 3-2 en el Apertura 2026

Cruz Azul logra una victoria crucial de 3-2 ante Tigres en la Jornada 16 del Apertura 2026. Revive los goles de Ibáñez, Montaño y Rotondi en este resumen detallado del partido.

El Club Atlético de San Luis, conocido como Cruz Azul, se impuso por 3-2 ante el Club Tigres en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este triunfo representa un momento clave para la Máquina, que buscaba consolidar su posición en la tabla de posiciones y demostrar solidez ofensiva frente a uno de los rivales más históricos del fútbol mexicano.

El encuentro, disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León, dejó un balance favorable para los visitantes gracias a un despliegue ofensivo variado. Los goles de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi fueron suficientes para doblegar la resistencia local y asegurar tres puntos valiosos en una jornada que presentaba múltiples desafíos para ambas instituciones.

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Goles Definen el Partido 3-2

Cruz Azul abrió el marcador de manera temprana mediante Nicolás Ibáñez. El delantero consiguió superar a la portería rival con un disparo cruzado que venció al portero Nahuel Guzmán, poniendo a la Máquina Pumas arriba en el marcador desde los primeros minutos del partido.

Tigres logró igualar la cifra a través de Juan Brunetta. El jugador argentino recibió el balón en el borde del área y ejecutó un potente disparo cruzado que igualó el marcador en 1-1, devolviendo la esperanza al equipo local y complicando el panorama para los visitantes.

El VAR Decisivo y Gol de Montaño

La referencia técnica intervino para cobrar un penal a favor de Cruz Azul tras detectar un jalón de Chicha Sánchez en el área. Andrés Montaño no dejó pasar la oportunidad y marcó desde los once pasos, llevando el marcador a 1-2 a favor de los universitarios y devolviéndoles la ventaja en el resultado.

Posteriormente, Kevin Mier cometió un error al dejar el balón en el área tras una gran atajada del portero rival. Esta recuperación permitió que Memote Martínez llegara para mandar el balón al fondo de las redes, empatando el encuentro en 2-2 y generando una tensión máxima en el último tercio del juego.

Gol Final de Rodolfo Rotondi

El desenlace final llegó con un error defensivo de Tigres que Rodolfo Rotondi aprovechó magistralmente. El jugador ejecutó un tiro cruzado que batió al portero local, asegurando el 2-3 definitivo. Este golazo cerró la victoria de Cruz Azul y dejó al equipo visitante con el triunfo en este duelo de alta intensidad.

Impacto en la Clasificación Local

Este resultado afecta directamente la tabla de posiciones del Apertura 2026, fortaleciendo la campaña de Cruz Azul mientras pone bajo presión a Tigres. La victoria demuestra la capacidad del equipo visitante para responder bajo presión y capitalizar los errores del rival.

Para el Club Atlético de San Luis, estos tres puntos son fundamentales para mantener o mejorar su estatus competitivo en la liga. La consistencia ofensiva mostrada con goles de distintos jugadores refuerza la confianza en el esquema táctico actual dirigido por el cuerpo técnico.

Por otro lado, el equipo felino enfrenta un desafío para recuperar su nivel habitual tras una actuación irregular. Los malos resultados recientes exigen una revisión táctica inmediata para recuperar la confianza de la afición local y mejorar el rendimiento en los próximos compromisos del torneo.

La jornada 16 dejó claros señales de que el campeonato está reñido y que cada punto cuenta para los objetivos de las instituciones. Cruz Azul sumó un triunfo importante que puede definir su rumbo hacia la liguilla, mientras que Tigres deberá trabajar para corregir sus errores defensivos y ofensivos en el corto plazo.