Cruz Azul vs. Chivas: Joel Huiqui revela estrategia para partido de vuelta en Estadio Jalisco

Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, habló sobre cómo plantarse en la cancha del Estadio Jalisco, que será sede del juego de vuelta de Semifinales en el Clausura 2026 debido a que el Estadio Akron se debió entregar para el Mundial 2026. Cruz Azul va por la defensiva de Chivas para superar las semifinales, y su planteamiento será en ganar, no hay diferencia para la vuelta.

Cruz Azul vs. Chivas finalizó en empate en el Estadio Banorte dentro del partido de vuelta de Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 y Joel Huiqui , director técnico de La Máquina, reveló cómo será su estrategia para el partido de vuelta en el Estadio Jalisco .

Esto es la Liguilla, la Liguilla es así, siempre hay complicaciones, cuando presentas un planteamiento de partido, sobre todo las lesiones, o condiciones de salud se complicó en este partido. Gracias al plantel que tenemos, sacamos datos muy marcados. Son jugadores jóvenes, con pocos minutos y uno de ellos debutó en Primera División. El planteamiento fue simple.

Esto es parte de la Liguilla, me encanta porque son juegos tan abiertos como este, sobre todo equipos tan increíble como Chivas que propone, te va a presionar, es intenso. La serie está abierta, es una serie increíble, estoy feliz con mi equip





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruz Azul Chivas Semifinales Liga MX Clausura 2026 Estadio Banorte Estadio Jalisco Joel Huiqui Plantamiento Intensidad Juegos Abiertos Serie Abierta Plantel Jovenes Debutantes Defensa Presencia Fechas Mundial 2026 Estadio Akron

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profeco invita a denunciar por ‘cancelación unilateral’ de boletos para el Cruz Azul vs ChivasLa Profeco pidió a los aficionados afectados por la cancelación de boletos para la semifinal entre Cruz Azul y Chivas presentar denuncias contra la boletera Fanki tras detectar irregularidades en la preventa.

Read more »

Otra vez Fanki: Vende boletos a 113 pesos para Chivas vs Cruz Azul y cancela comprasLa plataforma Fanki es operada por la empresa Bitsports México S.A. DE C.V., la cual tiene entre sus accionistas a la emprendedora colombiana Tatiana Fontalvo Silva y la razón social Bitsports Digital LLC, que se encuentra inactiva en Texas, Estados Unidos.

Read more »

Profeco interviene por boletos cancelados de Cruz Azul vs Chivas tras error en preciosAficionados compraron en el portal de Fanki boletos para el partido, donde se ofrecían con precios inferiores a los 200 pesos

Read more »

Santiago Giménez sorprende a los aficionados de Chivas tras confesar cuál fue su ídolo de niñoEl canterano del Cruz Azul reveló que su ídolo fue un jugador de las Chivas

Read more »