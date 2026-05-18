Cruz Azul y Pumas disputarán la final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario

En la fase de Semifinales del Torneo Clausura 2026, Cruz Azul y Pumas demostraron su poderío y derrotaron a sus respectivos rivales. Como resultado, se espera que la GRAN FINAL se dispute en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México.

Luego de que Cruz Azul y Pumas derrotaran a sus respectivos rivales en la fase de Semifinales del Torneo Clausura 2026 , se espera que la GRAN FINAL se dispute en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México...

Una de las interrogantes que han surgido entre fanáticos de la Máquina se relaciona al inmueble donde disputarán el partido de Ida de la Final del Clausura 2026... Sin embargo, la directiva cementera tiene alternativas, las cuales podrían albergar fácilmente el partido de Ida contra los Pumas de Efraín Juárez





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