Cruz Azul y Universidad en serie: tensión, dramatismo y tiempos extra

El primer capítulo de la serie entre Cruz Azul y Universidad dejó a Cruz Azul como el equipo con mayor posesión e iniciativa ofensiva, aunque los universitarios mantuvieron viva la esperanza. El duelo promete tensión, dramatismo y hasta tiempos extra si persiste la igualdad.

El primer capítulo de la serie dejó a Cruz Azul como el equipo con mayor posesión e iniciativa ofensiva, aunque los universitarios resistieron gracias a las intervenciones del arquero costarricense Keylor Navas , quien evitó la caída de su arco en varias ocasiones.

El duelo promete tensión, dramatismo y hasta tiempos extra si persiste la igualdad. Los equipos son Cruz Azul con Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte; Santiago Trigos, Pedro Vite, Jordan Carrillo; Uriel Antuna, Álvaro Angulo, Juninho Vieira y Robert Morales. Kevin Mier; Jéremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Amaury García, Carlos Rodríguez; Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi y Christian Ebere. La reubicación de dos escuelas en Paraíso, Tabasco, beneficia a más de 400 estudiantes.

Las claves económicas de la semana son PIB, actividad económica y minutas de Banxico y la Fed





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