CTM Destaca Importancia del Análisis Detallado de Utilidades y Transparencia Fiscal

El dirigente de la CTM resalta la necesidad de analizar minuciosamente los gastos para determinar las utilidades de las empresas. Se enfatiza la transparencia en el proceso gracias a los controles del SAT y se aborda la incertidumbre económica para algunas empresas, destacando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.

“Hay que considerar los gastos generados durante el año; es un balance lo que finalmente determina si hay utilidades”, explicó. En este contexto, destacó que actualmente el proceso es más transparente debido a los estrictos controles del Sistema de Administración Tributaria ( SAT ), lo que reduce la posibilidad de modificaciones indebidas en las carátulas fiscales. Finalmente, el dirigente de la CTM mencionó que, aunque el panorama económico para algunas empresas —principalmente exportadoras— es incierto, han buscado mantenerse en el mercado y cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.

“Las empresas cumplieron todas con las que tenemos contrato colectivo en presentar su carátula fiscal en tiempo y forma. Ahora lo que sigue es integrar las comisiones revisoras, quienes analizan la información financiera y, dependiendo de los resultados, se trabaja con los compañeros en distintas fechas”, detalló. Precisó que las fechas de revisión no son uniformes, ya que cada comisión —integrada por representantes de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados— determina sus propios tiempos para llevar a cabo el análisis de la información financiera. Carlos Mata señaló que la CTM asesora a los trabajadores sindicalizados. Los orienta en el proceso de revisión, así como en la interpretación de las declaraciones fiscales, ya sean ordinarias o complementarias. Asimismo, reconoció que existe una percepción errónea entre algunos trabajadores respecto a las utilidades de las empresas, al considerar que todo ingreso representa ganancia.

El análisis de las utilidades de las empresas, un proceso crucial que se realiza anualmente, implica una revisión exhaustiva de la información financiera, con el objetivo de determinar si existen ganancias y cómo estas se distribuirán. Este proceso, que involucra a representantes de los trabajadores y de la empresa, es fundamental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. La CTM, como organización sindical, juega un papel importante en este proceso, asesorando a los trabajadores y velando por sus intereses. La correcta comprensión de este proceso y la información que contiene es vital para el bienestar de los trabajadores y el buen funcionamiento de las empresas.

El dirigente de la CTM enfatizó la importancia de considerar todos los gastos generados durante el año para determinar las utilidades. Explicó que un simple balance es lo que define si existen ganancias, subrayando la necesidad de un análisis integral de las finanzas. Destacó la transparencia actual del proceso, gracias a los estrictos controles del SAT, que reducen la posibilidad de irregularidades en las declaraciones fiscales. Mencionó la incertidumbre económica para algunas empresas, especialmente las exportadoras, pero también resaltó su esfuerzo por mantenerse en el mercado y cumplir con sus obligaciones.

La presentación oportuna de las carátulas fiscales por parte de las empresas con contrato colectivo, según el dirigente, es un paso fundamental. Luego, se integran las comisiones revisoras, conformadas por representantes de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Estas comisiones analizan la información financiera y, en función de los resultados, se trabaja con los compañeros en diversas fechas. Las fechas de revisión varían según la comisión, que establece sus propios plazos para el análisis. La CTM brinda asesoramiento a los trabajadores sindicalizados, guiándolos en el proceso de revisión e interpretación de las declaraciones fiscales.

Carlos Mata, representante de la CTM, resaltó la importancia de la correcta interpretación de la información financiera y la asesoría que se brinda a los trabajadores. Explicó que la CTM apoya a los trabajadores sindicalizados en el proceso de revisión, proporcionándoles orientación sobre la interpretación de las declaraciones fiscales, ya sean ordinarias o complementarias. Además, reconoció una percepción errónea entre algunos trabajadores, quienes a menudo asocian todos los ingresos con ganancias, sin considerar los gastos. Mata enfatizó la necesidad de un análisis detallado, donde se toman en cuenta todos los gastos para determinar las utilidades reales. Subrayó la transparencia del proceso actual, facilitada por los controles del SAT. También se refirió a la situación económica de algunas empresas, especialmente aquellas enfocadas en la exportación, reconociendo la incertidumbre que enfrentan. No obstante, Mata destacó el esfuerzo de estas empresas por mantenerse operativas y cumplir con sus responsabilidades fiscales y laborales. La correcta evaluación de las utilidades y la transparencia en este proceso son esenciales para garantizar la justicia y el cumplimiento de los acuerdos laborales.





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