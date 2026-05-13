¿Cuál será el próximo derecho que pase la prueba de fuego de la ONU para convertirse en derecho humano universal?

La ONU ha adoptado históricamente una posición firme y estable en el tiempo que ha llevado a que muchos supuestos nuevos derechos no sean reconocidos como tales. Los estándares de la ONU para reconocer un nuevo derecho como humano son, en efecto, altos, con el fin de evitar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se vea saturado o banalizado por meras propuestas académicas sin mayor sustento que la imaginación de algún jurista. Sin embargo, el reconocimiento nacional de nuevos derechos fundamentales, si bien es algo remarcable, puede quedar —y generalmente así sucede— en un mero ejercicio aislado sin impacto real en otros países.

Resulta común y esperable que los avances propios de cada época obligen a los teóricos de la ciencia jurídica a plantearse si existen nuevos derechos que deban reconocerse con el fin de proteger la dignidad humana.

Las notables conquistas e innovaciones tecnológicas que han tenido lugar desde finales de los años noventa, han empujado a muchos juristas a proponer la necesidad de actualizar y adaptar diversos tratados internacionales a la realidad presente. En muchas universidades y centros de estudios, un importante número de académicos considera que nos encontramos actualmente ante la llamada Cuarta Generación de Derechos Humanos.

Esta Cuarta Generación de posibles derechos fundamentales estaría marcada por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) —ya ampliamente utilizadas cotidianamente—, la Inteligencia Artificial (IA), la Biotecnología o el transhumanismo. Países como España se han colocado, ciertamente, a la vanguardia de este proceso, con la creación de la Carta de Derechos Digitales que posee el propósito de promover una digitalización inclusiva, ética y segura que beneficie a toda la ciudadanía española





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