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¡Cuarteto de Nos en Puebla! Fecha, Hora, Sede y Todo lo que Necesitas Saber para el Concierto

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¡Cuarteto de Nos en Puebla! Fecha, Hora, Sede y Todo lo que Necesitas Saber para el Concierto
Cuarteto De NosConciertoPuebla
📆4/9/2026 10:51 PM
📰Milenio
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El Cuarteto de Nos, la icónica banda uruguaya de rock, regresa a Puebla con un concierto que promete una noche de energía y nostalgia. Descubre todos los detalles del evento, desde la fecha y hora hasta la sede y los precios de los boletos.

La emblemática banda uruguaya Cuarteto de Nos anuncia su regreso triunfal a México con una serie de cinco conciertos que prometen emocionar a sus seguidores. El esperado tour incluirá paradas en diversos estados del país, incluyendo el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Puebla . Esta noticia ha generado gran expectativa entre los fanáticos mexicanos, ansiosos por revivir la magia de una banda que ha conquistado escenarios internacionales.

La agrupación, conocida por su ingenio y letras profundas, regresa con su 'Tour Puertas 2026' para compartir su música y conectar con diferentes generaciones de seguidores. La banda uruguaya de rock se presentará en el Auditorio Arema, ubicado en Cholula de Rivadavia, Puebla, el próximo lunes 13 de abril a las 21:00 horas, y promete una noche inolvidable. La noticia del concierto en Puebla ha causado gran revuelo, especialmente porque es un retorno a tierras poblanas después de un tiempo considerable. En una entrevista con MILENIO, Roberto Musso, el carismático vocalista de la banda, compartió su entusiasmo por regresar a Puebla y destacó la naturaleza innovadora del espectáculo, perfecto para disfrutar en compañía de familiares, parejas y amigos. La música del Cuarteto de Nos trasciende generaciones, uniendo a personas de todas las edades a través de sus letras y ritmos contagiosos. La banda, con casi 50 años de trayectoria musical, se encuentra en un momento culminante de su carrera, y este concierto en Puebla se perfila como un evento crucial para sus fans locales y una oportunidad para acercarse a nuevos públicos.

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