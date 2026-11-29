Las Chivas del Guadalajara buscan romper la racha en los cuartos de final del Apertura 2026. Con Diablos Rojos y Rayados avanzando, la estadística se invierte.

Las Chivas del Guadalajara enfrentan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX rompiendo una tendencia histórica que favorecía a los equipos con mayor puntaje. La estadística, que parecía dictar el orden natural de la competición, ha sido desafiada por los resultados recientes de esta instancia eliminatoria.

Dos de las cuatro series de cuartos de final han finalizado, y en ambos casos victoriosos, el equipo ubicado en la parte inferior de la tabla de clasificación entre los ocho mejores clasificó al siguiente round. Este fenómeno altera el panorama competitivo habitual del balompié mexicano, dejando a los favoritos en situación vulnerable.

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Avance de Diablos Rojos y Rayados

Los Diablos Rojos del América, ubicados en el quinto lugar de la tabla general, eliminaron al Atlas de Guadalajara, que ocupaba el cuarto puesto. La serie culminó con un marcador global de 4-2 a favor de los Diablos, asegurando su ubicación entre los cuatro mejores equipos del certamen actual. Este resultado consolida un desempeño sólido que supera las expectativas iniciales del equipo capitalino.

Simultáneamente, los Rayados de Monterrey, clasificados en la sexta posición, lograron una hazaña técnica notable al eliminar a las Águilas del América, terceras en la clasificación. El duelo se definió en el Estadio Banorte, donde la definición llegó a través de una tanda de penales. Edwin Cerrillo fue un actor clave en esta narrativa, al provocar dos penales decisivos durante el juego, sentenciando definitivamente cualquier posibilidad de que las Águilas ganaran el título en este semestre.

Desafío de Pachuca contra Chivas

Pachuca, los Tuzos, se posiciona como el próximo equipo en intentar cerrar la obra de las sorpresas. Situados en el octavo lugar de la tabla, buscan avanzar a las semifinales tras haber ganado el partido de ida en el Estadio Hidalgo con un marcador de 2-1 ante el Rebaño Sagrado, dirigidas por Gabriel Milito. Este conjunto hidalguense sabe que cualquier resultado favorable, ya sea un triunfo o un empate, en el Estadio Guadalajara les garantizará el pase a la siguiente fase.

No obstante, el plantel tuzo enfrenta un obstáculo importante de alineación para este segundo encuentro. El equipo tendrá que jugar sin Ousama Idrissi, reconocido como uno de sus futbolistas más efectivos. La exclusión de Idrissi se debe a una tarjeta roja recibida durante el cotejo de ida, lo cual obliga a Gabriel Milito a reorganizar la estrategia ofensiva sin una de sus piezas fundamentales.

Situación de Cruz Azul y León

El otro enfrentamiento pendiente implica al sublíder Cruz Azul, quien posee una ventaja abrumadora de cuatro goles sobre León, que ocupa el séptimo lugar. Aunque en el fútbol profesional no existen resultados imposibles, la diferencia de goles hace que sea extremadamente complicado que la Máquina Celeste no avance a la siguiente fase con facilidad.

Esta dinámica general del Torneo Apertura 2026 demuestra que la jerarquía inicial de la tabla no es un factor determinante para el éxito eliminatorio. La capacidad de adaptación, la definición bajo presión y la gestión de bajas como la de Idrissi se convertirán en variables clave para definir quiénes construirán la final de este campeonato de la Liga BBVA MX.