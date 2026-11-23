Descubre las ocho parejas de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, con horarios y estadios confirmados para las eliminatorias de noviembre.

La fase regular ha concluido definitivamente y la Liga BBVA MX ha revelado a los ocho equipos protagonistas que disputarán los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. Tras culminar la Jornada 17, se definió la tabla de posiciones general que determinó los cruces oficiales para las eliminatorias eliminatorias programadas entre el miércoles 25 y el domingo 29 de noviembre.

Parejas definidas para la ronda eliminatoria

El superlíder Guadalajara cerró su campaña con 33 unidades, ubicándose en el primer lugar tras vencer a Cruz Azul, para enfrentarse al octavo clasificado, Pachuca, con 25 puntos. Por otro lado, el sublíder Cruz Azul acumuló 32 puntos para medir fuerzas con el séptimo lugar, León, que cuenta con 26 unidades. Esta estructuración garantiza enfrentamientos directos entre la cima y la base de la clasificación final.

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El tercer puesto lo ocupó América con 30 puntos, lo que le otorgó el derecho de jugar contra el sexto sembrado, Monterrey, quien sumó 27 unidades. En la última llave, se enfrentará el cuarto clasificado, Atlas con 28 puntos, contra el quinto, Toluca con 27 unidades. Estos cruces representan las últimas barreras antes de llegar a la ronda de semifinales del campeonato nacional.

Calendario de encuentros en el Estadio Hidalgo y Akron

La serie entre Guadalajara y Pachuca iniciará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo con un silbatazo programado a las 19:00 horas. La vuelta, que decidirá el pase a semifinales, se disputará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron a las 19:07 horas. Este formato a ida y vuelta exige que ambos conjuntos maximicen su rendimiento en dos partidos cruciales.

El duelo entre Cruz Azul y León arrancará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León. La respuesta de la Máquina se dará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:00 horas. Los aficionados podrán presenciar cómo el equipo con más puntos históricos intenta consolidar su posición frente a un rival directo en la tabla general.

Horarios de los cruces entre América, Monterrey, Atlas y Toluca

El partido entre Monterrey y América comenzará el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas. La definición final se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte a las 21:10 horas. Este enfrentamiento promete alta intensidad dado el cercanía en puntos de ambos equipos en la clasificación.

Por su parte, la llave entre Toluca y Atlas arranca el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas. La vuelta se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas. Los ocho equipos restantes buscan asegurar su lugar en las semifinales en una competencia que ya muestra señales de alta competitividad.

Detalles logísticos y horarios oficiales en zona centro

Todos los horarios indicados corresponden a la hora del Centro de México, garantizando la precisión para la programación de transmisiones y asistencia. La agenda completa establece tres jornadas clave: el miércoles 25, el jueves 26, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Cada fecha tiene asignados dos encuentros que se desarrollarán simultáneamente para mantener el equilibrio en la jornada liguera.

Los estadios seleccionados incluyen tanto sedes históricas como modernas, asegurando la logística necesaria para recibir a los aficionados de cada club participante. La estructura de la Liguilla mantiene el rigor competitivo que caracteriza al fútbol mexicano, donde cada minuto puede definir la permanencia en la competencia.

Impacto inmediato en el calendario deportivo nacional

Con las parejas establecidas y los horarios confirmados, los equipos enfocarán sus preparaciones tácticas y físicas en las semanas previas al inicio de la eliminatoria. La proximidad de las fechas, a partir del 25 de noviembre, deja poco margen para errores tácticos o lesiones inesperadas que puedan alterar los planes de los entrenadores.

La prensa y los analistas ya comenzaron a evaluar las ventajas y desventajas de cada emparejamiento, destacando la paridad en puntos de varios cruces como factor determinante. La temporada regular ha servido como filtro, pero solo los ocho equipos clasificados podrán definir su destino en los próximos días bajo presión máxima.