Cuartos de Final Liga Femenil BBVA: Parejas y Calendario del Apertura 2026

Conoce los emparejamientos exactos y las fechas clave de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA. Rayadas, Tigres, Chivas y América inician su camino.

Este viernes 6 de octubre del 2026 se cerró la última jornada del torneo regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, definiendo oficialmente el bracket para la fase eliminatoria. Los ocho equipos clasificados a la Liguilla han quedado establecidos, separados por sus respectivos grupos de origen, listos para disputar los Cuartos de Final bajo las reglas establecidas.

La clasificación se consolida con cuatro representantes por cada zona competitiva. En el Grupo A se mantienen en la lucha los equipos de Tigres, Rayadas de Monterrey, Juárez y Toluca. Por otro lado, el Grupo B está representado por América, Chivas, Pachuca y Pumas, quienes lograron asegurar su puesto en la ronda siguiente al concluir la competencia de liga.

Also read La Liga Veritas Femenil promueve el talento de las basquetbolistas de Guanajuato

Parejas definidas para la ronda

Los emparejamientos para los Cuartos de Final se rigen estrictamente por la posición final en la tabla general, cruzando líderes contra cuartos colocados y segundos contra terceros. El formato obliga a los primeros lugares a enfrentarse a los últimos clasificados de la otra zona, premiando así el rendimiento acumulado durante la temporada regular en la Liga Femenil BBVA.

El choque inaugural de la ronda lo protagonizará Rayadas de Monterrey, líder del Grupo A, contra Pachuca, quien ocupó el cuarto lugar en el Grupo B. Este enfrentamiento directivo busca validar la superioridad de los equipos que encabezaron sus respectivas llaves grupales durante los meses de competencia.

En el otro cruce del grupo superior, Tigres, segundo del Grupo A, se medirá contra Pumas, tercero del Grupo B. Este partido promete ser de alta intensidad al tratarse de rivales con registros muy similares que buscan la ventaja del local. La dinámica de cruces establece una estructura clara para evitar repeticiones tempranas entre equipos de la misma zona.

Crucero inferior y fechas de competición

La segunda mitad de los Cuartos de Final presentará el choque entre Chivas, segundo del Grupo B, y Juárez, tercero del Grupo A. Este duelo agrupa a dos clubes con históricos títulos y gran arraigo popular que buscan revertir o confirmar su estatus de candidatos al título nacional. Las autoridades de la liga han confirmado que las disputas se extenderán desde el 11 hasta el 16 de noviembre de 2026.

El calendario oficial establece que los partidos de ida se disputarán el 11 y el 12 de noviembre, dando a los aficionados una ventana temprana para presenciar los primeros enfrentamientos. Posteriormente, la vuelta de este enfrentamiento de ida y vuelta se celebrará entre el 14 y el 15 de noviembre, cerrando la primera fase eliminatoria con un desempate decisivo si fuera necesario.

Impacto y siguiente paso

La estructura de esta temporada ha enfatizado la importancia de la tabla general, donde la posición numérica determina el rival y la prioridad de localía. Para los clubes, estos días de noviembre serán críticos para validar su preparación física y táctica frente a oponentes que ya han demostrado consistencia.

Los aficionados podrán seguir de cerca cómo estos ocho equipos desarrollan sus estrategias para avanzar hacia las Semifinales. El cumplimiento estricto de las fechas anunciadas garantiza un flujo organizado que maximiza la visibilidad mediática y la participación deportiva en el fútbol mexicano femenino durante este cierre de año.