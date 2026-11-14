Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2026: Escenarios para avanzar a Semifinales

Conoce los escenarios exactos que necesitan Tigres, Rayadas, Chivas y América para acceder a las Semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2026 este fin de semana.

Este fin de semana se define la estructura de las Semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Los equipos Club América, Club de Fútbol Monterrey, Club Tigres UANL y Chivas llegan con ventajas diferenciales a los partidos de vuelta de los Cuartos de Final que se disputarán el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Escenarios de Clasificación y Horarios

La fase eliminatoria comenzó con nueve goles totales en los encuentros de ida, creando dinámicas competitivas muy distintas para los ocho equipos restantes. La agenda de encuentros programada para las 17:00 horas marca el inicio de las definiciones clave. Cada conjunto debe evaluar con precisión matemática si su posición en la tabla regular le permite avanzar o si requiere una victoria contundente para no ver terminado su sueño de campeonato.

Also read Los dos cambios que tendría que hacer América para buscar el campeonato en el Apertura 2026

En el estadio Nemesio Díez, el Club América se muestra como el favorito indiscutible tras su triunfo de 3-0 ante Toluca en el primer duelo. Las Diablas Rojas requieren una remontada histórica de al menos cuatro goles para eliminar directamente al conjunto azulcrema. Si logran ganar por tres tantos de diferencia, igualarán el marcador global, pero América conservará la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla regular. El equipo dirigido por Ángel Villacampa buscará administrar esa ventaja con el objetivo de conquistar el bicampeonato de la Liga MX Femenil.

En la Ciudad de Monterrey, el Club de Fútbol Monterrey (Rayadas) visita al Pachuca con una ligera ventaja tras ganar 1-0 en el primer partido. Las regiomontanas tienen la ventaja de jugar ante su afición y buscan mantener la diferencia conseguida. Para que las Tuzas alcancen su clasificación directa, necesitan ganar por al menos dos goles de diferencia. Si consiguen imponerse por un solo tanto, el marcador global quedará empatado y Monterrey avanzará por su mejor posición en la tabla, cerrando así la serie a su favor.

Desafíos Ofensivos y Remontadas Necesarias

El choque en el estadio BBVA presenta un escenario de presión total para el equipo hidalguense del Pachuca. Las Tuzas ya enfrentan la desventaja de ir perdiendo en el global y deben salir ofensivas desde el primer minuto. Cualquier empate les serviría para complicar la clasificación, pero una derrota los dejaría eliminados. El conjunto de Rayadas busca proteger su boleto con la seguridad de contar con el factor localía y una defensa sólida que ha mantenido la portería en cero en estos duelos decisivos.

Por su parte, en el Estadio Olímpico Benito Juárez de Guadalajara, la eliminatoria entre Chivas y FC Juárez quedó completamente abierta tras el empate sin goles registrado en la ida. Las Bravas tienen la misión obligada de conseguir una victoria en su estadio para avanzar a las Semifinales por primera ocasión en la historia de la Liga MX Femenil. El Rebaño Sagrado, en cambio, tiene la ventaja estratégica de cerrar la serie en casa y cuenta con la posibilidad de avanzar con cualquier empate, derivado de su superioridad en la clasificación durante la fase regular.

El partido más intenso estadísticamente hasta ahora ocurre entre Club Tigres UANL y Pumas en la Ciudad de México. Tigres consiguió una victoria de 3-2 en la ida, un encuentro que dejó cinco anotaciones en total. Las universidades tendrán que buscar la remontada en territorio regiomontano. Para avanzar directamente a las Semifinales, Pumas necesita ganar por al menos dos goles de diferencia. Si el equipo de Pumas gana por un gol, la serie quedará igualada y Tigres conservará el boleto gracias a su mejor posición en la tabla general.

Consecuencias para el Bicampeonato y Próximos Pasos

La estructura del torneo deja claro que la posición en la tabla regular es un factor determinante en situaciones de empate global. Esta regla beneficia directamente a Club América, Rayadas, Chivas y Tigres, quienes tienen márgenes de error cero en algunos casos o ventajas mínimas en otros. La presión recae sobre los equipos visitantes que deben ir a ganar obligatoriamente, lo que altera las estrategias tácticas de ambos conjuntos en cada encuentro.

Con cuatro eliminatorias por resolverse, el Apertura 2026 conocerá sus semifinalistas este fin de semana. El Club América busca mantener el camino hacia el bicampeonato con relativa tranquilidad, mientras que Tigres, Chivas y Rayadas intentarán hacer valer las ventajas obtenidas en los partidos de ida. La gestión del riesgo y la eficiencia ofensiva serán las claves para definir quién juega la final y quién se queda en el camino de la historia reciente del fútbol mexicano femenino.