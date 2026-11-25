Conoce los horarios exactos en hora central y canales de transmisión para los Cuartos de Final de la Liga MX en México y Estados Unidos.

La etapa eliminatoria de la competencia futbolística nacional inicia oficialmente con la disputa de los Cuartos de Final del evento conocido popularmente como la Fiesta Grande del futbol mexicano. Los aficionados deben prestar especial atención a los horarios oficiales de inicio, que se distribuyen a lo largo del día para cubrir distintas franjas horarias en el territorio nacional y en los Estados Unidos, garantizando la accesibilidad para todas las audiencias.

Partidos de la Tarde y Transmisión en TUDN y ViX

La jornada competitiva comienza con un encuentro cuya señal inicia a las 11:30 am en tiempo del centro de México. Para los espectadores ubicados en Estados Unidos, este horario se traduce en las 12:30 pm del Este, las 11:30 am del Centro y las 9:30 am del Pacífico. La transmisión de este partido estará disponible en los Estados Unidos a través de las plataformas UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y la aplicación de TUDN, asegurando una cobertura amplia en los principales medios deportivos del país.

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Seguidamente, otro duelo tendrá su arranque programado a las 11:45 am en tiempo del centro de México. La equivalencia en territorio estadounidense marca las 12:45 pm del Este, las 11:45 am del Centro y las 9:45 am del Pacífico. Para disfrutar de este encuentro, los televidentes en Estados Unidos podrán sintonizar la señal exclusivamente a través de ViX, consolidando a esta plataforma como un punto central para la visualización de esta jornada específica.

La sesión matutina se cierra con un tercer partido que también se inicia a las 11:45 am en tiempo del centro de México. Al igual que el duelo anterior, los husos horarios en Estados Unidos indican las 12:45 pm del Este, las 11:45 am del Centro y las 9:45 am del Pacífico. La cobertura mediática de este juego estará disponible en Estados Unidos a través de ViX, proporcionando a los seguidores una opción clara para seguir la acción en este bloque de la mañana.

Competencia al Mediodía con Cobertura Multiplataforma

La segunda mitad de la jornada presenta un bloque de partidos con horarios unificados que comienzan a las 2:00 pm en tiempo del centro de México. Para la audiencia en Estados Unidos, esto corresponde a las 3:00 pm del Este, las 2:00 pm del Centro y las 12:00 pm del Pacífico. El primer encuentro de este grupo cuenta con una amplia disponibilidad en Estados Unidos, ofreciéndose a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y la aplicación de TUDN para máxima accesibilidad.

Continuando con la misma franja horaria de las 2:00 pm en tiempo del centro de México, otro partido se desarrolla con la misma equivalencia en Estados Unidos: las 3:00 pm del Este, las 2:00 pm del Centro y las 12:00 pm del Pacífico. La transmisión de este duelo estará disponible en Estados Unidos a través de ViX, manteniendo la consistencia en la oferta de contenidos digitales para los aficionados que prefieren esta plataforma.

Un tercer encuentro del bloque de las 2:00 pm en tiempo del centro de México ofrece la misma estructura horaria para Estados Unidos: 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico. La señal de este partido estará disponible en Estados Unidos a través de ViX, reforzando el papel de esta plataforma en la difusión de los enfrentamientos de la etapa eliminatoria durante esta sección de la tarde.

El cuarto partido programado para las 2:00 pm en tiempo del centro de México mantiene los mismos husos horarios para Estados Unidos: 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico. La disponibilidad de esta transmisión en Estados Unidos será a través de ViX, garantizando que todos los juegos de este bloque matutino tengan cobertura en la plataforma digital mencionada.

Definición Horaria para el Bloque de Mediodía

Se registran dos partidos adicionales con un horario de inicio idéntico a las 2:00 pm en tiempo del centro de México. Para Estados Unidos, la equivalencia se mantiene en las 3:00 pm del Este, las 2:00 pm del Centro y las 12:00 pm del Pacífico. En este caso específico, el texto fuente no detalla las plataformas de transmisión disponibles para estos dos encuentros dentro de la lista proporcionada, dejando la cobertura mediática no especificada en la información base.

Estos dos encuentros finales del bloque de las 2:00 pm en tiempo del centro de México repiten la estructura horaria para Estados Unidos: 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico. Al igual que los anteriores, la información sobre las cadenas de televisión o plataformas digitales para la transmisión de estos partidos no está explícitamente detallada en la fuente original, centrándose únicamente en la programación temporal.

Clausura Nocturna con Señal en Canal 5 y TUDN

La jornada nocturna arranca con un partido que inicia a las 7:00 pm en tiempo del centro de México. La sincronización con Estados Unidos establece las 8:00 pm del Este, las 7:00 pm del Centro y las 5:00 pm del Pacífico. En territorio mexicano, este juego podrá verse por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible a través de TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN, asegurando una fuerte presencia en los canales deportivos tradicionales y digitales.

El último duelo de la fase se programó para comenzar a las 9:10 pm en tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, el horario es de 10:10 pm del Este, 9:10 pm del Centro y 7:10 pm del Pacífico. La cobertura en México incluye a Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos la señal se emitirá por Unimás, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN, cerrando la etapa eliminatoria con una transmisión multiplataforma que alcanza a ambas audiencias nacionales e internacionales.