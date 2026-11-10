Cuatro alcaldías lideran 54.8% del predial en CDMX:PAN y Morena enfrentan batalla 2027

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón concentran más de la mitad del predial. La oposición del PAN defiende sus territorios clave frente al avance de Morena en la CDMX.

La recaudación del impuesto predial en la Ciudad de México presenta una concentración económica sin precedentes, donde cuatro demarcaciones específicas capturan el 54.8% de los ingresos totales. Esta distribución financiera revela una brecha significativa entre los territorios más ricos de la capital y el resto de la entidad, estableciendo un escenario electoral altamente competitivo para las elecciones de 2027.

Dentro de este panorama fiscal, la alianza opositora encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) controla tres de estos cuatro polos de generación de riqueza: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por otro lado, la alcaldía de Álvaro Obregón se mantiene bajo el liderazgo de la coalición Morena-PT-PVEM, representando la única excepción dentro de este grupo de cuatro demarcaciones clave que definen la economía fiscal de la ciudad.

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Estructura financiera de la recaudación predial

Miguel Hidalgo lidera la tabla de contribuciones con una cifra de 5,384 millones de pesos, lo que equivale al 18.6% de la recaudación total por este impuesto durante el año 2025. Este resultado es particularmente notable porque la demarcación solo alberga el 4.9% de la población total de la Ciudad de México, según los datos oficiales de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. La gobernación de este territorio recae en Mauricio Tabe, quien pertenece al PAN, consolidando su posición como el motor principal de ingresos fiscales en la entidad.

En segundo lugar se encuentra Cuauhtémoc, que aporta el 12.9% de los ingresos prediales de la ciudad. La administración de esta alcaldía está a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, también del PAN, quien ha posicionado su gestión como un referente dentro de la oposición. Este nivel de contribución económica refuerza la importancia estratégica de mantener el control político sobre el centro tradicional de la capital, donde confluyen actividades comerciales y residenciales de alto valor.

Álvaro Obregón ocupa el tercer lugar con el 12.2% de la recaudación total. A diferencia de sus vecinas, esta demarcación es administrada por Javier López Casarín, representante de la coalición Morena-PT-PVEM. La capacidad de esta alcaldía para generar ingresos fiscales la convierte en un activo político relevante, ya que demuestra que la coalición gobernante a nivel estatal también tiene presencia en territorios económicamente sólidos, aunque con una base tributaria ligeramente inferior a las alcaldías opositoras más ricas.

Estrategia electoral y perspectivas para 2027

Las elecciones de 2027 se perfilarán como una batalla defensiva para la oposición, que debe pelear por conservar sus demarcaciones actuales. Aunque el PAN perdió terreno frente a Morena en 2024, cuando este último partido ganó 11 de las 16 alcaldías, la oposición mantiene una ventaja crucial debido al peso económico de sus territorios. El PAN ha consolidado bastiones inquebrantables que han sido gobernados por ellos durante largos períodos, ofreciendo una estabilidad administrativa que contrasta con la volatilidad política de otras zonas.

Benito Juárez representa uno de estos bastiones más antiguos, ya que ha mantenido el gobierno municipal desde el año 2000 bajo el liderazgo del PAN. Luis Mendoza, el actual alcalde, dirige una demarcación donde la estabilidad política se ha correlacionado directamente con el alto nivel de vida de sus habitantes. Esta continuidad histórica dificulta que Morena logre una penetración significativa, pues la identidad política del territorio está fuertemente arraigada a la gestión opositora.

Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, señala que el escenario es complicado para la oposición debido a la fortaleza de Morena. No obstante, identifica a Benito Juárez como un espacio más accesible para el PAN en términos de capacidad para mantener el poder. Por el contrario, considera que Cuauhtémoc y Coyoacán representan espacios mucho más difíciles, donde la disputa política será intensa y la margen de error mínima para cualquiera de los dos bandos principales.

Mecanismo de gestión y distribución de recursos

En la Ciudad de México, el mecanismo de recaudación del impuesto predial es centralizado y lo gestiona el Gobierno a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Este modelo difiere significativamente de otras entidades del país, donde cada municipio tiene la potestad de cobrar y administrar directamente estos recursos. Las alcaldías no reciben el dinero de forma directa, sino que los fondos forman parte de los ingresos generales de la ciudad, lo que intensifica la competencia por el control político de las zonas de mayor contribución.

El impuesto predial representa el 28.8% de todos los ingresos por impuestos en la Ciudad de México, lo que subraya la importancia económica de las cuatro demarcaciones mencionadas. Hasta el 30 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México había recaudado 28,879.1 millones de pesos por este concepto, según el Informe de Avance Trimestral correspondiente al periodo enero-septiembre de 2026. Estos datos cuantitativos evidencian que la salud fiscal de la entidad depende críticamente del cumplimiento tributario en estas zonas específicas.

El análisis de Gustavo López Montiel indica que la concentración de riqueza y el nivel de ingresos de los habitantes son factores determinantes en las preferencias electorales. Benito Juárez y Miguel Hidalgo presentan perfiles demográficos donde la oposición del PAN tiene mayor estabilidad, ya que los votantes en estas zonas tienen un perfil de ingresos y calidad de vida muy altos. Esta correlación socioeconómica hace que Morena tenga dificultades para sumar a estos electores, quienes tienden a votar en favor de partidos de derecha o de centro-derecha.

Posicionamiento de Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se está consolidando como el perfil más fuerte dentro de la oposición para aspirar a la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2027. Su gestión ha sido reconocida ampliamente, ocupando el primer lugar en aprobación entre los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, con una tasa del 63%, según datos de GobernArte. Este posicionamiento la coloca en el centro de las negociaciones políticas internas del PAN y sus aliados.

Para Morena y sus aliados, recuperar Cuauhtémoc se ha convertido en una prioridad estratégica absoluta. La importancia de esta alcaldía radica en su rol como epicentro político de la ciudad, su relevancia económica y su utilidad como herramienta para desarticular la posible candidatura de Rojo de la Vega. El académico del Tec de Monterrey explica que, al ser la oposición un poco más desarticulada, las figuras relevantes son los alcaldes y alcaldesas que tienen recursos visibles, lo que convierte estas posiciones municipales en trampolines para el poder ejecutivo.

El panorama electoral de 2027 en la Ciudad de México no se definirá únicamente por la cantidad de votos, sino por la capacidad de generar y administrar recursos en las zonas de mayor riqueza. La lucha entre el PAN, Morena, PT y PVEM se centrará en mantener o conquistar las demarcaciones que, aunque representan una minoría de la población total, sustentan la mayor parte de la hacienda pública local. La dinámica entre la oposición en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, frente a la resistencia en Álvaro Obregón, marcará el rumbo de la política capitalista en la próxima década.