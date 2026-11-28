Un accidente en el km 120 de la carretera federal 57 en San Diego de la Unión dejó cuatro lesionados y cerró parcialmente el tráfico. Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas tras colisión entre vehículo ligero y carga.

Un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado por la mañana en el kilómetro 120 de la carretera federal 57 ha dejado como saldo cuatro personas con lesiones físicas. La colisión, que implicó a una camioneta y un camión de carga, obligó al cierre parcial del tráfico en la arteria vial que atraviesa el municipio de San Diego de la Unión en Guanajuato. Los servicios de emergencia fueron requeridos de urgencia por conductores que presenciaron el incidente y reportaron la situación a la Central de Emergencias.

Detalles del choque y extracción

El percance se registró cuando una camioneta colisionó por alcance contra un camión, provocando un bloqueo parcial en el carril de baja velocidad. Durante la llegada de los cuerpos de rescate, se identificó que una de las personas involucradas quedaba prensada en el interior de una de las unidades de transporte. Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas especializadas para liberar al atrapado, un procedimiento que requirió precisión y tiempo para evitar agravar las heridas del afectado. Paralelamente, el personal paramédico de las diferentes corporaciones de seguridad y salud procedió a la atención inicial de los cuatro lesionados identificados en la escena.

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Respuesta de Cruz Roja y autoridades

La Cruz Roja Mexicana y otras unidades de atención médica desplegadas en la zona trabajaron coordinadamente para estabilizar a las víctimas antes de su traslado. El reporte oficial indica que, además de la persona que permaneció atrapada, tres individuos más resultaron heridos y fueron hospitalizados para recibir tratamiento especializado. Las autoridades de tránsito establecieron las medidas de seguridad necesarias para el conocimiento y abanderamiento del lugar, con el objetivo principal de evitar nuevos accidentes mientras se realizaba la liberación del ocupante y se atendía a los demás implicados en la colisión.

Causas y consecuencias viales

El flujo vehicular se vio severamente entorpecido debido al cierre del carril lento, lo que generó congestión en la carretera federal 57. Mientras los cuerpos de emergencia se encargaban de la atención médica y el rescate, los agentes de tránsito iniciaron el procesamiento de pruebas físicas en la escena. Este protocolo tiene como propósito determinar la mecánica exacta del percance y establecer las responsabilidades legales correspondientes. El cierre parcial persistió durante el tiempo necesario para extraer al prensado y asegurar la zona, permitiendo eventualmente la reanudación gradual del tráfico en los carriles restantes.

Contexto de seguridad vial regional

Este incidente se suma a la serie de reportes de seguridad vial en la región, donde se ha registrado recientemente la muerte de un joven motociclista al accidentarse en la rampa de acceso al libramiento Sur. La coincidencia temporal de estos eventos resalta la importancia de la precaución en las vías rápidas del estado. Las autoridades locales continúan monitoreando el tráfico y reforzando las patrullas para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por estos corredores principales, especialmente en horarios de mayor concurrencia como las mañanas de los fines de semana.