Cuatro policías municipales asesinados en Guanajuato entre octubre y noviembre

La ola de violencia en Guanajuato cobra cuatro vidas de agentes municipales en un mes. Los ataques ocurrieron en Celaya, Purísima, Silao y San Francisco del Rincón con distintas modalidades.

Un recrudecimiento significativo de la violencia ha golpeado a las corporaciones policiacas de Guanajuato, dejando un saldo trágico de cuatro agentes municipales asesinados en un periodo de menos de un mes. Los hechos ocurrieron entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre, afectando directamente a los cuerpos de seguridad de Celaya, Purísima del Rincón, Silao y San Francisco del Rincón. Esta escalada de agresiones ha generado un clima de alerta y preocupación entre los funcionarios públicos que laboran en estas zonas.

Modus Operandi en Celaya y Purísima

El agente municipal asesinado en Celaya fue interceptado por sujetos armados en el cruce del Libramiento Sur y el bulevar Emiliano Zapata, cerca del fraccionamiento La Mezquitera. Aunque fue trasladado en un vehículo particular a un hospital para recibir atención de emergencia, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Este incidente ocurre un mes después de que Andrea Ramírez Serrano, Policía Segundo adscrita al Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Municipal de Silao, fuera asesinada a balazos mientras estaba de vacaciones. El ataque contra Ramírez ocurrió el 17 de octubre cuando viajaba en un taxi de aplicación sobre el bulevar Adolfo López Mateos.

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En Purísima del Rincón, la violencia también dejó su marca. El elemento de la Policía Municipal Óscar Leonel Ortega fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la salida hacia la comunidad de San Roque de Montes. Este tipo de emboscadas ha sido una constante, como se evidenció con otro incidente donde un joven elemento fue asesinado por hombres armados que lo sacaron de su domicilio con el engaño de comprarle un vehículo que tenía en venta. Estas acciones demuestran la peligrosidad a la que se exponen los cuerpos de seguridad en su cotidianidad.

Ataques a la Guardia Nacional y Otras Corporaciones

La inseguridad también ha permeado en la Guardia Nacional. El 1 de febrero, un elemento de la Guardia Nacional fue atacado a balazos mientras circulaba en motocicleta durante su día de descanso en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez de la capital guanajuatense. Hombres armados lo interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones. Además, un elemento de la Guardia Nacional perdió la vida tras recibir un disparo presuntamente efectuado por otro integrante de la corporación dentro de un campamento, cuando se preparaba para iniciar su turno nocturno. Estos incidentes subrayan que las amenazas no solo provienen del exterior, sino que a veces se originan en contextos internos o durante actividades de descanso.

Silao y San Francisco del Rincón bajo Alerta

En Silao, la tragedia continuó cobrando víctimas más allá del caso de Andrea Ramírez. La oficial de la Policía Municipal María Angélica Llamas Saldaña fue asesinada cerca de las 10:00 de la mañana, después de salir de cubrir su turno nocturno. Este ataque ocurrió en un contexto donde otros funcionarios también han enfrentado agresiones, como la muerte del policía municipal Juan Carlos Pérez Tuche, asesinado por sujetos armados dentro de un domicilio en la colonia Santa Elena de la Cruz. La violencia en esta zona se ha caracterizado por ataques directos contra oficiales en actividades rutinarias o de tránsito.

En San Francisco del Rincón, el agente Juan Manuel Prieto de Seguridad Pública fue asesinado durante un ataque armado en la colonia Guanajuato mientras se encontraba en su día de descanso. La agresión dejó un balance de violencia que ha afectado profundamente a las familias de los uniformados. La falta de claridad en los motivaciones de estos crímenes, junto con la repetición de patrones como emboscadas y secuestros con fines de homicidio, evidencia una crisis de seguridad estructurada que requiere atención urgente.

Consecuencias y Contexto de la Crisis

Estos cuatro asesinatos entre octubre y noviembre representan una tendencia alarmante en la región, donde los agentes municipales son blanco frecuente de organizaciones criminales. Las circunstancias varían desde ataques en vías rápidas hasta emboscadas en zonas residenciales, lo que indica una falta de protección efectiva para los funcionarios. La comunidad enfrenta el desafío de mantener la seguridad pública mientras los propios protectores son víctimas de la violencia delictiva. La investigación de estos crímenes se ha vuelto prioritaria para las autoridades estatales y federales.

Respuestas Institucionales y Próximos Pasos

Las autoridades han expresado su compromiso con la investigación de estos hechos y la identificación de los responsables. Se espera que las medidas de seguridad se refuercen en los puntos críticos mencionados, como el Libramiento Sur y las colonias afectadas. La colaboración entre las diferentes corporaciones, incluyendo la Policía Municipal y la Guardia Nacional, es fundamental para intentar detener esta ola de violencia. La situación seguirá siendo monitoreada de cerca por los medios y la población, esperando que se restablezca la tranquilidad en las calles de Guanajuato.