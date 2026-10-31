Cuauhtémoc Cárdenas es homenajeado en Bellas Artes y Sheinbaum propone la Rotonda de las Personas Ilustres

El féretro de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue despedido en el Palacio de Bellas Artes; Sheinbaum propone llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres.

El féretro del ingeniero y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue despedido este lunes en un homenaje celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, donde su legado y compromiso con la democracia fueron recordados ante políticos de izquierda, integrantes del gabinete presidencial, la jefa de Gobierno Clara Brugada y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El cuerpo del tres veces candidato presidencial permaneció en el vestíbulo del recinto, rodeado de alcatraces blancos y un gran retrato, entre recuerdos, anécdotas y llanto.

Durante su discurso, la mandataria federal propuso, a decisión de su familia, llevar al ingeniero a la Rotonda de las Personas Ilustres. Sheinbaum explicó que ya planteó la propuesta a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y que el proceso debe pasar por un comité de evaluación.

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Propuesta para la Rotonda de las Personas Ilustres

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, si la familia lo permite, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres. Señaló que la propuesta fue presentada a la secretaria de Gobernación el día anterior al homenaje y que deberá someterse a un comité de evaluación.

A pesar de que no tenía previsto hablar, la mandataria comentó que acudió al homenaje con mucho amor y mucho cariño. Relató que su jefe de Oficina de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, le comentó que su padre estaba enfermo.

Sheinbaum reconoció a Cárdenas Solórzano su valentía por romper con el Partido Revolucionario Institucional rumbo a las elecciones de 1988 y llamar al pueblo mexicano a la rebelión pacífica. La gobernante también recordó la figura del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, a quien describió como un hombre valiente para hacer la reforma agraria, defender a los obreros petroleros y llamar a la expropiación petrolera cuando las empresas extranjeras decidieron violar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas

Imanol Ordorica, a nombre de la familia Cárdenas Batel, reconoció la trayectoria política del ingeniero y su rompimiento con el PRI. Externó que en 1988 le arrebataron la elección presidencial con trampas y que el país ya no volvió a ser el mismo.

Ordorica pronunció un mensaje en el que destacó las enseñanzas del político: nos enseñó que la democracia no se recibe con concesión, se construye en la lucha con paciencia y con firmeza, desde una sociedad que se organiza, que exige y que sabe negociar sin subordinación. También señaló que nos enseñó que se puede ejercer el poder sin perder la secuencia, y perder las elecciones sin perder la dignidad.

La música indígena de Michoacán que participó en su homenaje recordó al tata Cuauhtémoc Cárdenas por su apoyo a las personas indígenas, así como al general Cárdenas del Río. Entre los asistentes también estuvieron la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y el senador de Movimiento de Regeneración Nacional, Gerardo Fernández Noroña.

Detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos

En un hecho distinto, fuentes de seguridad mexicanas confirmaron la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, quien es señalada en México por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. En una imagen en posesión de EL UNIVERSAL se puede ver a dos oficiales de policía estadounidenses sujetar de los brazos a Gómez Mont, con su cabello negro largo y suelto, sin maquillaje, vestida con una blusa sin mangas blanca, falda azul corta y tenis blanco, con las manos esposadas y sosteniendo un papel blanco.

El pasado 8 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México solicitó la reactivación de la ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga. La mandataria pidió al gabinete y a la Secretaría de Hacienda explicar las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión contra estas dos personas, vinculadas con factureras, y espera la información sobre por qué Interpol retiró la ficha roja.

En su conferencia, Sheinbaum llamó factureros reconocidos y delincuentes a Gómez Mont y Álvarez Puga, y mencionó que su gobierno pediría que se recuperara la ficha roja. Desde el 30 de septiembre, la mandataria federal ya había calificado a ambos como factureros reconocidos y delincuentes, al señalar que todas las pruebas indican que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos.