Cuba Abre el Comercio Agrícola al Sector Privado en un Momento de Crisis Económica

El gobierno cubano flexibiliza el comercio agrícola, permitiendo la participación del sector privado en un intento por revitalizar una economía en crisis. La medida busca mejorar la producción y distribución de alimentos en un contexto de escasez y sanciones.

El panorama agrícola cubano experimenta una transformación significativa con la apertura del comercio de productos agrícolas al sector privado . Hasta ahora, el Estado mantenía el monopolio sobre la comercialización de la producción, pero una nueva norma publicada en la Gaceta Oficial abre las puertas a una mayor participación de los actores privados.

Agricultores independientes, cooperativas, pequeñas y medianas empresas privadas (PYMES) y trabajadores por cuenta propia ahora tienen la autorización para comercializar sus productos directamente. Esta medida representa un cambio radical en la dinámica del mercado, permitiendo que el sector privado actúe como intermediario entre los productores y los mercados mayoristas y minoristas. Si bien el Estado mantendrá el control sobre los precios y las exportaciones, la flexibilización promete una mayor eficiencia y dinamismo en la cadena de suministro de alimentos, un aspecto crucial en la actual situación económica de la isla.\Esta liberalización se produce en un contexto de profunda crisis económica. La producción agrícola ha sufrido un desplome significativo, con una caída del 52% entre 2018 y 2023, según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. La isla, con una población de 9.6 millones de habitantes, se enfrenta a una crisis sin precedentes durante los últimos seis años, exacerbada por múltiples factores. El endurecimiento de las sanciones estadounidenses, las deficiencias estructurales de la economía centralizada y el fracaso de una reforma monetaria han convergido para crear un entorno económico desafiante. Ante esta situación, el gobierno ha anunciado una serie de reformas orientadas a una mayor apertura económica, buscando soluciones que alivien la escasez y mejoren la calidad de vida de la población. Estas reformas, incluyendo la autorización de empresas mixtas y la apertura a la inversión de la diáspora, buscan inyectar nueva vitalidad en la economía cubana.\Las recientes medidas gubernamentales reflejan un reconocimiento de la necesidad de reformar y modernizar la economía cubana. A principios de marzo, se autorizó la creación de empresas mixtas entre entidades estatales y actores privados locales, fomentando la colaboración y la inversión conjunta. Además, ante la presión del bloqueo petrolero impuesto por Washington, se puso fin al monopolio estatal de importación de combustible, permitiendo a las empresas privadas realizar importaciones directas. Estas empresas, que habían sido reautorizadas en 2021 tras cinco décadas de prohibición, han demostrado su capacidad para dinamizar el sector y llenar vacíos en el mercado. A mediados de marzo, se anunció también la posibilidad de que la diáspora, especialmente los cubanos residentes en Estados Unidos, puedan invertir en la isla y ser propietarios de empresas privadas. Aunque aún se espera un marco jurídico detallado, esta medida abre nuevas vías para la inversión extranjera y el flujo de capitales hacia Cuba, lo que podría impulsar el crecimiento económico y la diversificación de la economía





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