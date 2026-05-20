El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó la acusación que comunicó el gobierno de EE. UU. contra el general de Ejército, Raúl Castro Ruz. Díaz-Canel afirmó que EE. UU. mintió y manipuló los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización en 1996, que provocó en los representantes estadounidenses la firmeza de laRevolution Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo.

El mandatario denunció que Estados Unidos mintió y manipuló los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó de manera enérgica la acusación que comunicó el gobierno de Estados Unidos contra el general de Ejército, Raúl Castro Ruz, exmandatario y hermano de Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución cubana. La medida de EE.

UU. solo busca engrosar el expediente que se fabrica para justificar el desatino de una acción que Cuba actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales y que fue producto de sucesivas y peligrosas violaciones del espacio aéreo cubano por parte de terroristas. En contraste, EE.

UU. imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar, señalando que las fuerzas militares estadounidenses realizó violaciones mediante ejecuciones extrajudiciales, fríamente calculadas y abiertamente publicitadas, sobre embarcaciones civiles en las regiones del Caribe y el Pacífico. Finalmente, Raúl Castro reafirmará su altura ética y su sentido humanista y derribará cualquier infamia que se pretenda levantar en su contra





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