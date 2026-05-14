Cuba acusa a Estados Unidos de situación 'particularmente tensa' de su red eléctrica y Washington plantea ayuda de 100 millones de dólares para la isla por bloqueo petrolero

La situación de la red eléctrica en Cuba está empeorando, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos. El gobierno comunista responsabiliza al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y el mal estado de la economía interna de la isla. Washington, por su parte, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica de Cuba y mantiene una política de máxima presión sobreLa Habana. Ambos países se encuentran en conversaciones, sin embargo, las continuas crisis en la red eléctrica entre ambos países siguen siendo un tema de preocupación. Desde finales de enero, solo un petrolero ruso con 100,000 toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, aliviando la situación en abril, pero las reservas de crudo se agotaron, según el ministro de Energía y Minas.

Cuba acusa el miércoles a Estados Unidos de la situación 'particularmente tensa' de su red eléctrica , afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla.

El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump desde inicios de año. Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna. Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio formuló inicialmente esa propuesta durante una reciente visita al Vaticano. Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y capturado por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla.

Trump firmó a finales de enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una 'amenaza excepcional' para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana





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