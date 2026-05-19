Cuba desafía las amenazas de ataque de Estados Unidos y rechaza los pretextos para justificar una acción contra el régimen de Raúl Castro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las amenazas de acción militar de Estados Unidos contra su país y denunció la 'agresión multidimensional' y las advertencias de una posible acción militar estadounidense como un delito internacional que temería ser respondido con un baño de sangre devastador y con impactos destructivos para la paz y la estabilidad regional. Además, Díaz-Canel negó la versión de que Cuba posea drones militares iraníes y rechazó la versión de que representase una amenaza para ningún país.

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel , rechazó ayer el llamado del presidente estadounidense, Joe Biden , a defender a Cuba , calificándolo de una amenaza e instando a tomarlo en serio y tomar medidas contra el régimen de Raúl Castro.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha respondido a las llamadas a detener los preparativos para un posible ataque. Díaz-Canel denunció que las amenazas de acción militar de Estados Unidos contra Cuba y desacreditó la versión de que la nación caribeña posea drones militares iraníes para ataques contra bases navales y buques militares estadounidenses.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, confirmó que Cuba, como cualquier nación, puede ejercer su derecho a la legítima defensa y denunció que quienes intentan agredirse se sesúan de pretextos falsos y ridículos para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. También denunció que el gobierno estadounidense ha agraviado a los pueblos de América Latina y el Caribe retirando las Brigadas Médicas Cubanas





lajornadaonline / 🏆 54. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Miguel Díaz-Canel Joe Biden Evo Morales Raul Castro Legítima Defensa Defensa Nacional Derecho Internacional Bloqueo Economico Derecho A La Legítima Defensa Robo De Ideeas Wikipedia Derecho A La Vida Y A La Salud Pública Centro De La Paz Rodrigo Paz Polícia Gobierno De Washington Estados Unidos-Internacional Estados Unidos Vs Zonas De Influencia Estados Unidos. Fornecimento De Armas A Ukrain Evo Morales Wikipedia Mutantes Kts Modificados Biológicos PCR +ACA Labor Mé Especial Pagamenets Diciui Antidrummalar Wikipedia Homeopathy Ayudante Cuenta Cuarde Cuenta Cuarde Cuenta Cuarde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos busca drones iraníes en Cuba, como excusa para invadir la islaEl periodismo lo ha llevado a Inglaterra, Brasil, Portugal y México. Nació al sur de España, pero hoy es más mexicano que cualquiera y mantiene la misma pasión por la escritura que cuando empezó a publicar a los 20 años.

Read more »

Cuba revindica su derecho 'legítimo' a responder a una agresión de Estados UnidosEl presidente cubano Miguel Díaz-Canel revindicó este lunes el derecho 'legítimo' de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos, en medio

Read more »

Cuba 'tiene el derecho legítimo a defenderse de una arremetida bélica': Díaz-CanelEl presidente indicó que la isla 'no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país'

Read more »

Si hay agresión militar de EU contra Cuba habrá derramamiento de sangre de consecuencias incalculables: Díaz-CanelEn su cuenta de X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó que una agresión militar de Estados Unidos contra la isla tendría un impacto destructivo para la estabilidad regional.

Read more »