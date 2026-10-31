Cuba enfrenta presión estadounidense: el ministro Rodríguez declara que la isla resistirá el bloqueo

El ministro de Asuntos Exteriores cubano Bruno Rodríguez habló de la resiliencia del gobierno frente a la presión de Trump, la crisis energética en la isla y los recientes escándalos diplomáticos en la ONU.

Poco más de los ministros de asuntos exteriores del mundo enfrentan una situación diplomática tan complicada que la del jefe de la diplomacia cubana. Bruno Rodríguez Parrilla sostiene que la isla no quedará sin petróleo y que la isla puede recibir solo unos pocos productos esenciales, mientras el gobierno de Washington busca derrocar al régimen.

Sus aliados americanos han desaparecido, y los intentos de Trump de sobrepasar a La Habana han fracasado. En una entrevista exclusiva concedida esta semana, Rodríguez afirmó con convicción que el gobierno cubano sobrellevará el ataque de Donald Trump. Por ello, su estrategia es simplemente resistir, tal como lo ha hecho durante las seis últimas décadas, con la esperanza de que Washington "pase página o cambie de rumbo".

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"La política estadounidense contra Cuba va a cambiar, tendrá que cambiar", dijo. "Para el tiempo que haga falta". Rodríguez explicó que la mayoría de los estadounidenses y los gobiernos extranjeros se oponen a la presión de Estados Unidos sobre Cuba, y que durante años esa presión no ha conseguido alterarlos.

"En estos 60 años la política de Washington no ha funcionado", subrayó, y sostuvo que la política de resistencia y adaptación de Cuba ha sido exitosa. A sus 68 años, Rodríguez ha ocupado el cargo de ministro de asuntos exteriores durante 17 años y es diplomático cubano desde 1993, con una carrera centrada en contrarrestar la política estadounidense.

Crisis energética y sanciones de Estados Unidos

Sin embargo, afirmó que nunca había enfrentado una campaña de presión tan intensa como la actual. Desde enero, el gobierno de Trump ha intentado obligar al gobierno cubano a cumplirse con sus exigencias mediante sanciones cada vez más severas y un bloqueo petrolero sobre la isla, provocando la peor crisis energética y económica que ha sufrido Cuba en décadas: apagones prolongados, el cierre de colegios y la disolución del sistema sanitario.

La frustración del gobierno cubano se manifestó el martes en la sala de sesiones de las Naciones Unidas, cuando Rodríguez se enfrentó directamente al embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, en una palabra que quedó grabada en video. A menos de dos minutos de inicio del discurso de Waltz, en el que acusaba a funcionarios cubanos de corrupción, los miembros de la delegación cubana comenzaron a gritar y a golpear con las manos sobre la mesa.

Rodríguez impuso una obreria formal, la tercera vez en el último año que interrumpe un discurso de un diplomático estadounidense en la ONU. Esta vez se dirigió por el pasillo con la delegación cubana a su espalda, expresando sus quejas cerca de donde se encontraba Waltz.

"¡Es usted un mentiroso! ", gritó un diplomático cubano, y Waltz respondió: "Regrese a su puesto! ". "¿Entiende con quién está tratando?

" preguntó el diplomático. Más tarde, el gobierno de Estados Unidos expulsó a un diplomático cubano implicado en el incidente. Fue uno de los altercados más acalorados entre funcionarios estadounidenses y cubanos en años, y reflejó la creciente desesperación de La Habana y la postura cada vez más beligerante de Washington.

Incidentes diplomáticos y amenazas de Washington

El lunes, la embajada de Estados Unidos en Cuba publicó una foto del máximo representante diplomático estadounidense en la isla reunido con el general de mayor rango del ejército estadounidense encargado de la zona del Caribe. En el pie de foto, se leía: "Mucho que discutir sobre Cuba". Trump consideró la posibilidad de desplegar un buque de guerra frente a la costa de la isla para intimidar al gobierno cubano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, hizo recientemente un llamamiento público extraordinario para reclutar espías en Cuba con el fin de apoyar los esfuerzos de Estados Unidos contra el gobierno.

"Aprovecha esta oportunidad para propiciar el cambio que deseas", escribió. Pero todas estas intimidaciones no han logrado que el gobierno cubano ceda.

Respuesta de Cuba y estrategia de resistencia

"La verdad es que no tengo idea de qué pretende el secretario de Estado con esas publicaciones", dijo Rodríguez respecto a la convocatoria de Rubio a espiarle. "Francamente no parecen nada serias, parecen un poco infantiles". El gobierno cubano ha resistido más tiempo de lo que muchos esperaban bajo el bloqueo petrolero. Esto se debe, en parte, a que ha alargado sus reservas de combustible mediante el racionamiento de la electricidad y la construcción de parques solares.

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha dado a entender que está dispuesto a ser paciente. Rubio dijo que el cambio podría llevar años. En un comunicado, Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, culpó al gobierno de Cuba del empeoramiento de las condiciones en la isla y dijo que Estados Unidos estaba enviando ayuda humanitaria.

"El fallido régimen cubano sigue culpando a Estados Unidos y a todos los demás de su propia incompetencia y corrupción", dijo.