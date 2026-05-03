Cuba no es una amenaza para EE.UU., pero tensiones persisten; casos de corrupción y seguridad en México

Eugenio Martínez Enríquez afirma que Cuba no representa una amenaza para EE.UU., mientras en México se discuten casos de corrupción como el de Rubén Rocha y se reportan operaciones contra el narcotráfico. Además, Claudia Sheinbaum promueve la cultura mexicana y EL UNIVERSAL lanza su servicio en WhatsApp.

Eugenio Martínez Enríquez, figura destacada en la política internacional, ha compartido un mensaje en el que afirma que Cuba no representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En su declaración, señala que la isla caribeña es un ejemplo de resistencia, dignidad y ética moral para el mundo, destacando que en cada metro de su territorio se refleja la lucha por la paz y la soberanía. Martínez Enríquez critica el argumento de la administración Trump, señalando que no corresponde a la verdad histórica, ya que Cuba solo busca vivir en paz bajo el sistema político adoptado por su pueblo.

Además, advierte que cualquier acción militar de Estados Unidos contra Cuba sería cobarde y provocaría la muerte de miles de personas, incluyendo centenares de militares estadounidenses, si intentan invadir el territorio cubano. En otro orden de cosas, el senador Enrique Inzunza busca convertirse en testigo cooperante en Estados Unidos, y sus abogados ya han iniciado contactos con el Departamento de Justicia. Inzunza ha rechazado pedir licencia en el Senado, argumentando que acudirá con las autoridades si se lo solicitan.

Mientras tanto, se debate si el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sigue teniendo fuero tras pedir licencia. Arturo Zaldívar, exmagistrado del Supremo, explica que la situación legal de Rocha es compleja y podría enfrentar detención. En Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien fue llamada despectivamente meserita por Rocha, ahora es la gobernadora interina del estado.

Además, los bienes de Rocha y otros acusados están en la mira de Estados Unidos, ya que inmuebles y ganancias económicas podrían ser sujetos a decomiso, según declaraciones de autoridades. En el ámbito de la seguridad nacional, la Marina de México ha erradicado nueve plantíos de marihuana en un cerro de Baja California, vinculados a una red criminal de San Quintín.

Mientras tanto, desde Chiapas, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum ha llamado a reivindicar la grandeza cultural de México, afirmando que los mexicanos somos mucha pieza. Por otro lado, el Grupo de Reflexión de América Latina y El Caribe ha emitido un texto en el que advierte sobre las consecuencias de una eventual acción militar de Estados Unidos contra Cuba, destacando el riesgo de miles de muertes y la resistencia del pueblo cubano.

Finalmente, EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp, ofreciendo a sus lectores las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias desde sus dispositivos móviles





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