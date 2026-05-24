Nuevo cargamento de arroz chino y ayuda humanitaria llegarán a Cuba en los próximos días. El gobierno de China ha donado arroz chino para ayudar a Cuba en su intento por superar la grave crisis económica. Además, Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria a Cuba en forma de arroz y se ha comprometido a mantener una postura abierta en relación con las condiciones impuestas por Washington.

La ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz, explicó que el arroz chino llegará al país en cuatro embarques de 15 mil toneladas cada una. En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido Cuba - China se recibió con profunda gratitud una carga de arroz de 15 mil toneladas, donada por el gobierno chino, en las últimas semanas.

Cuba ha recibido ayuda humanitaria en forma de arroz chino y otras donaciones en los últimos años, según Betsy Díaz. También se ha comprometido a mantener una postura abierta en relación con las condiciones impuestas por Estados Unidos





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