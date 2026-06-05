Cucho Hernández, el ariete colombiano que busca brillar en el Mundial 2026

El delantero colombiano Cucho Hernández, nacido en Pereira, se perfila como titular en la Selección de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras su paso por el Betis y un fallido fichaje por el América, buscará liderar a los 'Cafeteros' en su debut ante Uzbekistán. Además, TV Azteca transmitirá 32 partidos del torneo.

El fútbol sudamericano ha sido cuna de grandes talentos que han marcado la historia de la Copa Mundial de la FIFA. En la edición de 2026, uno de los nombres que resuena con fuerza es el del delantero colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como Cucho, quien nació en Pereira y se ha convertido en una pieza clave para la Selección de Colombia.

Su camino hacia la máxima cita futbolística ha estado lleno de decisiones importantes, desde su salida del Columbus Crew hasta su llegada al Real Betis, donde ha logrado consolidarse como un goleador letal. Cucho Hernández regresó al fútbol español para jugar por su cuarto equipo y desde entonces ha disputado 55 partidos, anotando 20 goles y repartiendo cuatro asistencias.

Su rendimiento no pasó desapercibido para el Club América, que intentó ficharlo para el Clausura 2025, pero el Betis pagó 13 millones de dólares en el mercado de invierno de la temporada 2024-25. Tras ese movimiento, el atacante se ha ganado un lugar en el once titular de Néstor Lorenzo, quien lo perfila como el ariete principal para el debut mundialista ante Uzbekistán el 17 de junio.

Para definir la alineación, el entrenador argentino aún cuenta con un partido de preparación frente a Jordania el 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, donde podrá evaluar sus opciones ofensivas junto a Luis Suárez y Jhon Córdoba. Mientras la Selección Colombia ultima detalles, la fiebre del Mundial 2026 ya se siente en México.

TV Azteca será el canal encargado de transmitir 32 partidos del torneo en vivo y gratis, incluyendo todos los encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos, así como los dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final. La oferta del canal promete acercar la emoción del fútbol a millones de hogares, en medio de la locura que genera el torneo más importante del planeta.

Con la expectativa por ver a figuras como Cucho Hernández, el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y promete emociones vibrantes para los aficionados





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