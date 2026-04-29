Cuitláhuac García reafirma respeto a Rocío Nahle y rechaza divisiones en Morena

El exgobernador de Veracruz y actual director del CENAGAS, Cuitláhuac García, aseguró que no permitirá divisiones en su partido y defendió su relación con Rocío Nahle, mientras funcionarios estatales respaldan a la gobernadora de Veracruz. Además, se destacan cambios en la Secretaría del Bienestar y protestas en Chiapas.

Cuitláhuac García , actual director general del CENAGAS y exgobernador de Veracruz , reafirmó su respeto hacia Rocío Nahle , su compañera de lucha en el movimiento por recuperar el estado.

En una declaración pública, García destacó que no permitirá divisiones dentro de su partido, especialmente en un contexto donde la oposición busca debilitar la unidad de Morena.

'No podrán vernos divididos los de enfrente, al menos de mi parte no', afirmó, recordando que ambos han trabajado juntos para transformar la realidad política de Veracruz, dejando atrás el legado de administraciones anteriores. García también hizo referencia a su postura pública después de su gestión estatal, donde ha mantenido un tono respetuoso hacia el gobierno actual de Veracruz, evitando cualquier declaración que pueda desmerecer a la gobernadora electa por el pueblo.

Sin mencionar directamente a la actual mandataria, el líder izquierdista criticó la falta de visión y voluntad política en la gestión actual, aunque reconoció los esfuerzos en la reconstrucción de carreteras y la atención al rezago en salud, en coordinación con el gobierno federal. Por otro lado, funcionarios estatales y alcaldes cercanos a García salieron en defensa de la gobernadora, rechazando las críticas de Atanasio García Durán, padre del exgobernador, quien había reprobado las declaraciones de la mandataria.

En un comunicado, el expriista y actual funcionario estatal aseguró que ejerce su libertad de expresión al reprobar las declaraciones del líder izquierdista, pero que siempre ha sido respetuoso de las decisiones democráticas. Mientras tanto, en otros frentes políticos, Ariadna Montiel dejó la Secretaría del Bienestar para buscar la dirigencia de Morena, siendo reemplazada por Leticia Ramírez, una figura cercana a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Además, Sheinbaum anunció una disminución gradual del precio del litro de diésel, fijando un tope de 27 pesos en colaboración con gasolineros. En otro contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, mientras que en Chiapas, católicos marcharon en Chalchihuitán exigiendo una ley seca para evitar la venta de alcohol, que consideran vulnera la paz social.

En Nuevo León, Mariana Rodríguez destacó los avances en salud y estancias infantiles, inaugurando un evento en la UANL, aunque aclaró que no todos comparten los mismos puntos de vista





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