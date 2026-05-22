Cumbre bilateral UE-México: lucha contra el tráfico de drogas y armas

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha destacado la lucha conjunta contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas entre Europa y México. El encuentro se ha llevado a cabo en Palacio Nacional, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de 10 años entre la UE y México.

La lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México, afirmó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en su perfil de la red social X. El encuentro, para hablar también sobre el fortalecimiento de la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global, se realizó en Palacio Nacional , en lo que será la primera cumbre bilateral en más de 10 años entre la UE y México.

México busca profundizar la relación comercial con la Unión Europea, diversificar las exportaciones y reforzar lazos políticos. La Embajada de la UE en México ha dado consejos para tramitar la visa de los Estados Unidos, que son indispensables para ingresar a ese país





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cumbre Bilateral UE-México Lucha Contra Los Cárteles Lucha Contra Los Flujos Ilícitos De Drogas Y A Alto Representante De La UE Para Asuntos Exter Palacio Nacional Relación Comercial Entre UE Y México Visita De Líderes De La UE A México Embajada De La UE En México Consejos Para Tramitar Visa De EUA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canciller mexicano da la bienvenida a líderes europeos en Base Aérea Militar de la CDMXRoberto Velasco, canciller de México, da la bienvenida hoy a líderes europeos, entre ellos António Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México. La agenda oficial de la jornada incluye reuniones diplomaticas, encuentros con funcionarios y representantes de organizaciones civiles en la VIII Cumbre México Unión Europea.

Read more »

Secretario de Relaciones Exteriores de México recibe a presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la UEEl secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió a la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México. La SRE informó que mañana jueves las y los líderes de la Unión Europea atenderán una agenda de trabajo que incluyera el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de laAsí se pronuncian Antonio Costa y Ursula Von der Leyen tras su llegada a México. El presidente del Consejo Europeo aseguró que está encantado con tanto potencial y por el paisaje que ofrece México. Además, afirmó que el país gobernado por Claudia Sheinbaum y la UE están por iniciar una nueva era en los próximos días. "Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era", escribió Antonio Costa en la red social X. Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era 🇲🇽🇪🇺Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas aseguró que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Además, señaló que esta visita servirá para ampliar la cooperación política en la escena global. Asimismo, reveló que se abordarán temas como los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático.Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene

Read more »

Cumbre México-Unión Europea: Impulso Estratégico y Modernización de Relaciones BilateralesRepresentantes de alto nivel de la Unión Europea visitan México para la VIII Cumbre, buscando fortalecer la cooperación económica, política y social mediante la firma de acuerdos clave.

Read more »

Representante empresarial destaca integración y cooperación México–UEDurante la inauguración de la Cumbre Empresarial México–Unión Europea, líderes de ambos bloques destacaron el potencial de una alianza que hoy impulsa millones de empleos y nuevas oportunidades para las empresas mexicanas y europeas.

Read more »